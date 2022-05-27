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【德州槍擊】女老師護學生中槍亡 夫2日後「心碎而死」

環球社會熱點 12:15 2022/05/27

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美國德州周二（24日）發生嚴重校園槍撃案，導致19名兒童及兩名老師死亡。其中一名女老師事發時奮力保護學生，直至她中槍身亡。美媒指這名女老師的丈夫於事發兩日後也不幸因悲傷過度心臟病發死亡。家屬指女老師丈夫因「心碎而死」，遺下4名子女頓失依靠。

【德州槍擊】目擊者批警方無立即入校園 1小時後才擊斃槍手 【下一頁】

遇害女老師加西亞（Irma Garcia）在Robb小學（Robb elementary school）工作23年，事發前在校内教授4年級。

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《紐約時報》引述加西亞的家人指，警方在槍擊案現場尋獲加西亞的遺體時，發現加西亞直至臨死前最後一口氣，仍奮力將學生抱在懷内。

加西亞的家人形容她是英雄，選擇犧牲自己來保護一班學生。

加西亞的侄甥馬丁内斯（John Martinez）其後於Twitter宣布，加西亞的丈夫Joe在加西亞去世兩日後，因悲傷引發的心臟病猝死。

據悉，Joe與加西亞結婚24年十分恩愛，並育有兩子兩女。馬丁内斯指Joe是因為妻子離世心碎而死（died of a broken heart）。

槍手被指性格孤僻 母否認兒子有暴力傾向 【下一頁】

加西亞一家在網上發起眾籌，截至周四（26日）已經成功籌得超過160萬美元（約1,248萬港元），遠超本來1萬美元的目標。

由於加西亞與丈夫均已離世遺下4名子女，眾籌網站上表明所得款項會用於4名子女日後的教育及家庭開支。

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責任編輯：鄭錦玲

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