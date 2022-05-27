【德州槍擊】女老師保護學生中槍亡 夫2日後心碎而死

美國德州周二（24日）發生嚴重校園槍撃案，導致19名兒童及兩名老師死亡。其中一名女老師事發時奮力保護學生，直至她中槍身亡。美媒指這名女老師的丈夫於事發兩日後也不幸心碎而死，遺下4名子女頓失依靠。

【德州槍擊】目擊者批警方無立即入校園 1小時後才擊斃槍手 【下一頁】

遇害女老師加西亞（Irma Garcia）在Robb小學（Robb elementary school）工作23年，事發前在校内教授4年級。

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《紐約時報》引述加西亞的家人指，警方在槍擊案現場尋獲加西亞的遺體時，發現加西亞直至臨死前最後一口氣，仍奮力將學生抱在懷内。

加西亞的家人形容她是英雄，選擇犧牲自己來保護一班學生。

加西亞的侄甥馬丁内斯（John Martinez）其後於Twitter宣布，加西亞的丈夫Joe在加西亞去世兩日後，因悲傷引發的心臟病猝死。

據悉，Joe與加西亞結婚24年十分恩愛，並育有兩子兩女。馬丁内斯指Joe是因為妻子離世心碎而死（died of a broken heart）。

槍手被指性格孤僻 母否認兒子有暴力傾向 【下一頁】

加西亞一家在網上發起眾籌，截至周四（26日）已經成功籌得超過160萬美元（約1,248萬港元），遠超本來1萬美元的目標。

由於加西亞與丈夫均已離世遺下4名子女，眾籌網站上表明所得款項會用於4名子女日後的教育及家庭開支。

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責任編輯：鄭錦玲