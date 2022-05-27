▲ 【大行報告】阿里巴巴反彈逾一成 大行齊削價照唱好、大和摩通：市場反彈時有望跑贏（附最新目標價）

阿里巴巴 （09988） 、百度 （09888） 周四齊發布首季業績，收入表現稍勝預期，即使阿里巴巴因經濟不確定因素多，未如以往提供收入指引，大行普遍指出，阿里巴巴表現優於市場所恐懼情景。即使絕大部分投行趁機下調目標價，但大多保持原有看好評級，大和資本、摩通都指出，投資者明顯低配阿里巴巴，當市場從低位反彈時，阿里巴巴股價有望跑贏同業。

阿里巴巴早市最多升14%，高見92.4元，最新升幅稍回順至12%，報91.2，成交額55億元。

以投行最新目標價，即使是當中較保守的美資行Bernstein，其目標價120元，仍較現價高出25%。

按圖看最新投行阿里巴巴目標價

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阿里巴巴上季收入表現為最大驚喜，高盛指出，阿里巴巴上季客戶管理收入（CMR）按年平穩，反映廣告收入保持增長，較其預期下跌6%為佳。對於阿里巴巴預告，4月淘寶天貓商品交易總值（GMV）按年跌10%，5月有所改善，高盛料全季CMR收入僅按年跌10%，可望勝於市場原先預期。

在淘特、淘菜菜兩大較低端電商業務上，高盛指，阿里上季相關業務虧損較前一季收窄，管理層料未來虧損水平續收窄，較該行預期理想，料相關CMR、GMV表現在下一季度已可回復增長。

高盛現時估計，阿里巴巴在現財年第4季（即2023年1月至3月）整體中國電商EBITDA可止跌反彈15%，但基於最新估算，目標價由180元減至154元。

摩通、大和：阿里巴巴反彈潛力較其他中國電商股佳

摩通指出，在收入不明朗下，成本控制將是阿里巴巴未來數季股價關鍵因素，而阿里電商業務屬垂直行業，公司控制成本能力較高。摩通續指，阿里巴巴股價在中國電商行業中估值最低，而其利潤率提升卻是行內潛力最大，當市場走出疫情憂慮，阿里巴巴具較大上行空間，予目標價130元、「增持」評級。

大和資本看法與摩通相似，該行分析，阿里巴巴規模龐大，更能體現中國宏觀經濟表現，相信當政府推出消費刺激措施和放寬封控措施時，阿里巴巴為當中主要受惠者。

在本季收入前景疲弱下，大和預計，市場將更留意阿里巴巴營運效率和成本結構改善，最新予目標價145元，較原有目標低10元，估值以核心電商23年市盈率8倍等分部估值估算。

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