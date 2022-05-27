【炸魚薯條】英國傳統炸魚薯條恐消失　成本急漲3分1店舖有破產危機

▲ 有炸魚薯條店認為，現時難以維持價格合理，及比起其他快餐店有競爭力。（法新社圖片）

「炸魚薯條」是英國的傳統菜式，但現時卻恐怕面臨消失的危機。受疫情及俄烏戰爭影響，有調查發現當地三分之一的炸魚薯條店均面臨破產風險。

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據外電報道，百物騰貴令英國經濟受壓。破產管理公司Company Debt指，今年炸魚薯條店因漲價壓力的「完美風暴」，有三分之一業者有破產的壓力。該企透露，在過去一年，鱈魚價格急漲75%，葵花籽油及麵粉亦分別上升60及40%。

英國通漲在今年4月創新高，更預計將會持續上升。英國消費者較歐洲其他國家民眾悲觀，故英國政府及中央銀行亦不得不著力控制國民的生活成本。

英國人Bally Singh是其中一間炸魚薯條店的店主，他所售賣的炸魚薯條由一年前的7.95英鎊（約78.8港元），升至9.5英鎊（約94.1港元）。如果把所有成本壓力轉嫁予顧客，價格更會挨近11英鎊（約109港元）。

Bally Singh坦言，難以維持價格合理，及比起其他快餐店有競爭力。炸魚薯條的銷量下滑，亦留意到有顧客已過門不入。

除了通漲壓力，英國脫歐、俄烏戰爭亦被視為令炸魚薯條店受壓的因素之一。英國拖網捕魚公司UK Fisheries指，可捕捉的大西洋鱈魚數量較脫歐前減少40%。俄羅斯入侵烏克蘭後，令燃料及能源價格上升，亦推高捕魚、炸魚的成本。

有分析師指，英國消費者將會計劃減少日常開支，而炸魚薯條售價日漸攀升，Bally Singh亦開始增加平價鱈魚的選項。有民眾憂炸魚薯條的傳統將會消失，以往是平民食品，現時能負擔的人卻愈來愈少。

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責任編輯：葉泳珊

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