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【機迷福音】《微軟模擬飛行》免費更新　推廣《壯志凌雲：獨行俠》上映

科技 12:11 2022/05/27

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微軟表示，訓練任務旨在訓練玩家學習不受限制的起飛、高速機動，以及低空特技等。（Microsoft）

由湯告魯斯（Tom Cruise）擔任主角的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）近日上映，同時是Tom Cruise闊別30多年，回歸《壯志凌雲》全新續集。微軟（Microsoft）為配合《壯志凌雲：獨行俠》推廣，為旗下《微軟模擬飛行》（Microsoft Flight Simulator）遊戲進行免費更新，測試玩家的飛行駕駛技能。

【Microsoft】微軟Xbox免費遊戲內植入廣告？　廣告計劃擬今年第三季推出

Microsoft Flight Simulator更新的內容，包括《壯志凌雲：獨行俠》版本的F/A-18E超級大黃蜂戰鬥機塗裝、超級大黃蜂戰鬥機的三個訓練任務，以及一個超高難度的航空母艦登陸挑戰。微軟表示，訓練任務旨在訓練玩家學習不受限制的起飛、高速機動，以及低空特技等。

【跨界合作】Gucci夥FACEIT成立電競學院　培養職業遊戲選手  

當完成以上訓練後，還會有另外五項挑戰，測試玩家高速穿越峽谷和山脈上空的駕駛能力。此外，其他更新內容還包括使用可達到10馬赫速度的高超音速飛機，以及一項飛入地球平流層（stratosphere）的任務。

Microsoft Flight Simulator更新現已免費提供給Xbox X / S系列、Xbox雲端遊戲和PC上所有玩家。

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責任編輯：陳卓賢

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