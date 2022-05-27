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【會計監管】安永據報考慮審計、諮詢業務分家　若事成將成為逾20年會計界最大變動

股市 11:21 2022/05/27

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【會計監管】安永據報考慮審計、諮詢業務分家　若事成將成為逾20年會計界最大變動

據外電引述消息人士透露，在監管部門對審查會計行業的潛在利益衝突下，四大會計師事務所安永會計師事務所（EY）正考慮在全球範圍內分拆其審計和諮詢業務，惟公司尚未做出任何決定，未有為潛在的分拆設定時間表。若事成將成為逾20年會計界最大變動。

《華爾街日報》引述消息人士指，安永重組的具體方式還不清楚，分拆後的公司可能會將一些如稅務諮詢服務納入純審計職能。分拆出的公司可能為非審計客戶提供諮詢和其他顧問服務。而此改變由全球合作伙伴投票決定。

安永去年的全球收入為400億美元，其中136億美元來自審計工作。消息人士表示，安永每隔幾年就會對其業務線進行一次戰略審查，其中會權衡監管、技術發展和與其他公司的競爭。

報道指，美國證券交易委員會（SEC）正在調查四大會計師事務所和一些中等規模審計事務所的潛在利益衝突。在英國，四大會計師事務所正在將其審計業務與其他業務分開，以回應監管機構的要求。

【ET財智Talk】美國經濟衰退機會逾3成？利達黃耀宗談不同資產的部署策略

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編輯：姚卓然

金融監管機構 稅務 安永 分拆 審計 會計

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