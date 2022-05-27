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【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard承認18年撰文針對Johnny Depp

環球社會熱點 18:55 2022/05/27

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荷里活男星尊尼狄普（Johnny Depp）和前妻Amber Heard誹謗案審訊已到尾聲，尊尼狄普前女友Kate Moss周三（25日）出庭作供，再增案件關注度。尊尼狄普代表律師繼續盤問Amber Heard，詢問她是否未料到Kate Moss會出庭。Amber Heard辯稱，尊尼狄普十分有權勢，正是自己撰文的原因，變相承認當年撰文關於Johnny Depp，推翻自己先前說法。

Kate Moss踢爆Amber Heard講大話 從未被家暴或推落樓梯 【下一頁】

尊尼狄普（Johnny Depp）代表律師巴斯克斯（Camille Vasquez）周四（26日）繼續盤問，首先在庭上質問Amber Heard，直指其謊言已被拆穿幾次，Amber Heard則堅持從未說謊。巴斯克斯再質問Amber Heard，當她告訴陪審團曾被尊尼狄普家暴，並指Kate Moss亦曾被他推下樓梯時，是否沒想過Kate Moss會出庭作證推翻她的供詞。

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Amber Heard回應指，知道將會有很多人站出來支持尊尼狄普。她其後再重申，90年代或早期時候每個人都知道相關傳言，當尊尼狄普對自己及妹妹展現暴力的時候，腦海中閃過就是這個傳言。Amber Heard指，沒有預料Kate Moss出庭，即使如此，亦未能改變她認為尊尼狄普一度想殺死她妹妹的想法。

因官司名氣大跌 Amber Heard稱損失3.9億酬勞 【下一頁】

巴斯克斯再質問，是否了解為何有這麼多人會為尊尼狄普出庭作證。Amber Heard表示，尊尼狄普是一個非常有權勢的人，人們喜歡討好有權勢的人。明白會有多少人為他作證，這就是尊尼狄普的力量，亦正是自己撰寫專欄文章的原因。Amber Heard說法，變相承認她2018年在《華盛頓郵報》的專欄撰文和尊尼狄普有關。

Amber Heard本月16日曾在庭上表示，堅持文章是關於自己，是關於尊尼狄普離開後自己的事情，並堅稱在發表文章時對尊尼狄普沒有惡意。雖然Amber Heard已被發現說法自相矛盾，但有美媒分析指，尊尼狄普律師團隊仍需證實Amber Heard的家暴指控屬於虛構，才能證實文章具有誹謗性質贏得官司。

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責任編輯：李俊儀

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