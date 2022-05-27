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【異動股】中海油升半成創兩年高、A股一度漲停　油價昨升3%、信証憂今年見頂

當炒股 10:57 2022/05/27

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【異動股】中海油升半成創逾52周高　油價昨升3%、信証憂今年見頂

紐約期油昨日曾升3%升至114美元一桶，港股、A股石油股跑出，中海油 （00883） 早市最多升半成，創2020年初以來新高。至上午11時，中海油最新升4.5%，暫報12.12元，即市成交17.6億元。中海油A股（滬：600938）一度漲停見18.5元人民幣，創上市新高，較中海油港股溢價77%。

中石化 （00386） 升1.7%，中石油 （00857） 升3%。

中信証券最新報告就表示，2020年全球疫情爆發後，全球大宗商品市場全面上漲，主要在於供需矛盾突出，即需求快速反彈、供給修復緩慢。中信証券料，2022年或是大宗商品見頂之年，大宗商品價格中樞或將維持高位，其中包括原油、穀物、化肥、鋁等在內的俄烏兩國主要出口商品或具備較強的抗跌屬性。進入2023年，大宗商品價格有望逐步回落，但相較於2019年疫情爆發前的水平，其價格的絕對值或仍在高位。

【ET財智Talk】美國經濟衰退機會逾3成？利達黃耀宗談不同資產的部署策略

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