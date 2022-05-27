  • 28°C
香港時間 : 2022527日 (五) 11:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中俄反對 聯合國未通過加強制裁北韓

環球政治 10:56 2022/05/27

分享：

分享：

北韓近日重新發射彈道導彈，美國起草決議帶頭要求聯合國加強對北韓的制裁。但中國及俄羅斯作為常任理事國投反對票，因此議案未能通過，是聯合國安理會自2006年以來首次出現上述分裂情況。

北韓發射3枚彈道導彈 或針對美韓首腦會談 【下一頁】

美國總統拜登（Joe Biden）結束訪問日本與南韓後，北韓隨即發射3枚導彈，其中1枚更相信為北韓擁有最大的洲際彈道導彈。

美國起草的議案提出禁止出口煙草及石油至北韓，被指針對有吸煙習慣的北韓領袖金正恩。美國議案更提議制裁美方認為與北韓有聯繫的黑客組織Lazarus。

議案獲聯合國安理會13個成員國支持，但常任理事國中國和俄羅斯動用否決權，議案未能通過。這次也是聯合國自2006年制裁北韓以來，安理會首次出現公開分裂情況。

美國常駐聯合國代表托馬斯格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）表示對表決當日結果感到失望。她形容全球正面臨來自北韓顯而易見的危險，指安理會繼續沉默和克制無法有效消除甚至降低威脅，反而只會助長平壤政府的氣焰。

托馬斯格林菲爾德指根據華府評估，北韓今年已發射6次洲際彈道導彈，認為北韓正積極準備核試。

【北韓疫情】連續3日無新增死亡個案 官媒歸功金正恩領導 【下一頁】

安理會過去16年來一直一致穩步加強制裁，試圖切斷北韓政府核武器及彈道導彈計劃的資金，而對上一次是於2017年收緊對北韓制裁。

中俄其後一直以人道主義為由，希望推動安理會放寬對北韓制裁。俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vassily Nebenzia）形容，聯合國對北韓實施新制裁只是一條死胡同，稱這個做法無效且不人道。

中國常駐聯合國代表張軍則表示，對北韓實施額外制裁無濟於事，只會使對抗升級。他更批評美國的政策突然有大轉變及未能維護之前對話的成果，導致朝鮮半島局勢發展到今天的地步。

由於聯合國規定每次安理會有常任理事國投否決票，聯合國大會都必須開會，因此聯合國大會預計會於未來兩周内開會商討北韓問題。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

普京願助解決全球糧食危機 「西方要解除制裁」
今日
普京願助解決全球糧食危機 「西方要解除制裁」
俄媒嘲英國陷生活成本危機 為支持烏克蘭食惡果
今日
俄媒嘲英國陷生活成本危機 為支持烏克蘭食惡果
北韓發射3枚彈道導彈 或針對美韓首腦會談
2022/05/25
北韓發射3枚彈道導彈 或針對美韓首腦會談
【烏克蘭戰爭】澤連斯基批基辛格言論 如二戰前綏靖政策
2022/05/26
【烏克蘭戰爭】澤連斯基批基辛格言論 如二戰前綏靖政策
芬蘭瑞典派代表團赴土耳其 就加入北約磋商
2022/05/25
芬蘭瑞典派代表團赴土耳其 就加入北約磋商

你可能感興趣

普京願助解決全球糧食危機 「西方要解除制裁」
今日 10:56
普京願助解決全球糧食危機 「西方要解除制裁」
俄媒嘲英國陷生活成本危機 為支持烏克蘭食惡果
今日 09:05
俄媒嘲英國陷生活成本危機 為支持烏克蘭食惡果
北韓發射3枚彈道導彈 或針對美韓首腦會談
15:47 2022/05/25
北韓發射3枚彈道導彈 或針對美韓首腦會談
地緣政治 軍事 制裁 核武 北韓 聯合國 美國 中國 俄羅斯 彈道導彈

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月27日 時間11:00）

下一篇文章

普京願助解決全球糧食危機 「西方要解除制裁」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Kate Moss踢爆Amber Heard講大話 從未被家暴或推落樓梯
Kate Moss踢爆Amber Heard講大話 從未被家暴或推落樓梯
【烏克蘭戰爭】澤連斯基批俄用種族滅絕政策 普京願解決糧食危機（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基批俄用種族滅絕政策 普京願解決糧食危機（不斷更新）
英向油氣公司徵「暴利稅」 補貼家庭能源開支（第二版）
英向油氣公司徵「暴利稅」 補貼家庭能源開支（第二版）
日本6月10日放寬入境 有限度迎接外國旅行團（第四版）
日本6月10日放寬入境 有限度迎接外國旅行團（第四版）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月27日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月27日 時間11:00）
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款