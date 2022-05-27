中俄反對 聯合國未通過加強制裁北韓

北韓近日重新發射彈道導彈，美國起草決議帶頭要求聯合國加強對北韓的制裁。但中國及俄羅斯作為常任理事國投反對票，因此議案未能通過，是聯合國安理會自2006年以來首次出現上述分裂情況。

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美國總統拜登（Joe Biden）結束訪問日本與南韓後，北韓隨即發射3枚導彈，其中1枚更相信為北韓擁有最大的洲際彈道導彈。

美國起草的議案提出禁止出口煙草及石油至北韓，被指針對有吸煙習慣的北韓領袖金正恩。美國議案更提議制裁美方認為與北韓有聯繫的黑客組織Lazarus。

議案獲聯合國安理會13個成員國支持，但常任理事國中國和俄羅斯動用否決權，議案未能通過。這次也是聯合國自2006年制裁北韓以來，安理會首次出現公開分裂情況。

美國常駐聯合國代表托馬斯格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）表示對表決當日結果感到失望。她形容全球正面臨來自北韓顯而易見的危險，指安理會繼續沉默和克制無法有效消除甚至降低威脅，反而只會助長平壤政府的氣焰。

托馬斯格林菲爾德指根據華府評估，北韓今年已發射6次洲際彈道導彈，認為北韓正積極準備核試。

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安理會過去16年來一直一致穩步加強制裁，試圖切斷北韓政府核武器及彈道導彈計劃的資金，而對上一次是於2017年收緊對北韓制裁。

中俄其後一直以人道主義為由，希望推動安理會放寬對北韓制裁。俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vassily Nebenzia）形容，聯合國對北韓實施新制裁只是一條死胡同，稱這個做法無效且不人道。

中國常駐聯合國代表張軍則表示，對北韓實施額外制裁無濟於事，只會使對抗升級。他更批評美國的政策突然有大轉變及未能維護之前對話的成果，導致朝鮮半島局勢發展到今天的地步。

由於聯合國規定每次安理會有常任理事國投否決票，聯合國大會都必須開會，因此聯合國大會預計會於未來兩周内開會商討北韓問題。

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責任編輯：鄭錦玲