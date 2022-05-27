【烏克蘭戰爭】普京願助解決全球糧食危機 「西方要解除制裁」

俄羅斯與烏克蘭均為全球重要糧食出口國之一，兩國交戰導致出現全球糧食危機。俄羅斯總統普京表示，只要西方國家解除對俄羅斯實施的制裁，便願意出口糧食及化肥，幫助解決糧食危機。

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俄羅斯克里姆林宮周四（26日）發出聲明，指總統普京（Vladimir Putin）與意大利總理德拉吉（Mario Draghi）通話時提出，糧食危機因美國及其盟友對俄制裁而起，只要西方放棄出於政治目標的制裁，俄國便恢復出口糧食及化肥，協助克服現時的糧食危機。

然而，德拉吉辦公室發出的聲明中未有提及普京要求解除制裁，換取協助解決糧食危機，只稱雙方聚焦在糧食危機上，尋求共同解決方法。

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彭博社指出，暫時未知普京所指是俄國原來的出口，或是俄方停止烏克蘭糧食經其佔領的港口出口。不過，彭博社分析認為，美國及盟友不會輕易取代對俄羅斯的制裁。有消息人士透露，俄羅斯制裁未來最少維持4個月。

美國白宮一名發言人批評，俄國行為無疑加劇糧食危機，指美國與盟友是針對俄羅斯戰爭機器實施制裁，並未阻礙烏克蘭及俄羅斯出口農業產品如糧食及化肥，亦無禁止相關交易的一切行動。

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責任編輯：吳漢培