【智能戒指】Gucci夥初創推18K黃金智能戒指　監測心率和睡眠質素

▲ 「Gucci x Oura」黃金智能戒指由黑色合成剛玉製成，僅重4克。（Gucci ）

現時最常見的可穿戴智能裝備是手錶和手帶，但有否想過現已出現更小型化的裝備？國際時尚品牌Gucci宣布，與可穿戴智能裝備初創公司Oura合作，推出18K黃金智能戒指，能夠實時監測用戶心率和睡眠質素。

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「Gucci x Oura」黃金智能戒指由黑色合成剛玉（synthetic corundum）製成，僅重4克，配有Gucci獨有的「互鎖G」裝飾和花邊圖案，均為18K黃金材質。它配備了Oura最新的第三代技術，可讀取用戶心率、呼吸率和體溫，能夠告訴用戶他們是否有壓力或生病。

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為用戶睡眠質素評分

據悉，通過利用手指上的動脈，智能戒指可以比透過手腕測量的智能手錶，更準確地測量心率。此外，智能戒指還能通過監測日常健康數據，為用戶分析睡眠質素並作出評分，然後基於科學根據，提供優化生活的建議。

「Gucci x Oura」黃金智能戒指現已在Oura官方網站發售，定價為8,500港元。

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責任編輯：陳卓賢