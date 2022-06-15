【新股IPO】智雲健康科技據報正進行預路演　擬集資7.8億

▲ 智雲健康科技傳已過聆訊 擬集資最多11.7億、最快下周預路演

內地醫療行業解決方案提供商智雲健康科技已經通過港交所上市聆訊，本周已經開始預路演，最新公司計劃通過IPO集資1億美元（折合約7.8億港元），摩根士丹利和摩根大通為聯席保薦人。

智雲健康科技在2014年成立，目前主要為醫院和藥店提供醫療用品和SaaS產品，為製藥公司提供數字營銷服務，為患者提供在線問診和處方開具，所有均圍繞著慢病管理。

公司去年首9個月合共錄得收入12.03億元（人民幣，下同），按年增長1.27倍，期內股東應佔虧損37.11億元，按年擴大97.6%。

截至去年年底，安裝其醫院SaaS的醫院數目達2369個，按年增加664個；SaaS付費醫院數目達118個，按年減少66個，交易客戶數目達949個，付費個人用戶數目為66.05萬，註冊用戶數達2380萬。

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