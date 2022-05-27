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【異動股】東正金融復牌升近兩成　上汽以拍賣底價收購約71%股權

股市 10:00 2022/05/27

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【異動股】東正金融復牌升近兩成　上汽以拍賣底價收購約71%股權

東正金融 （02718） 獲上汽（滬：600104）通過股權拍賣收購約71.04%股權，以底價16.06億元人民幣奪得，每股1.0572元人民幣（約1.243港元）。

東正金融今日復牌，一度大升逾兩成，現升19%，報1.18元。然而，東正金融停牌前為0.99港元，上汽拍賣價實以其溢價約25.56%收購，以目前1.18元來說，帳面虧損約5%。

東正金融指，交易完成後，上汽集團須根據《收購守則》就尚未持有的東正金融已發行H股和內資股，提出強制性無條件現金全面要約，每股H股要約價1.243港元，每股內資股1.0572元人民幣。東正有約5.39億股H股及8000萬股內資股受到要約，分別涉資6.71億港元及8457.6萬元人民幣。

上汽集團計劃維持東正金融在港交所的上市地位。上汽認為收購事項將為該集團及東正創造協同效應。交易完成後，上汽集團將能夠為東正提供廣泛的客戶群，以促進其汽車金融業務的發展。而東正作為中國獲授權的25間汽車金融公司之一，亦將進一步促進上汽集團的汽車金融業務的發展，及為其股東創造更多價值。

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編輯：姚卓然

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