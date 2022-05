同頻亞洲藝術　共振市場信心　香港華藝國際2022春拍5月28日呈獻美術館級盛筵

5月,隨著Art Basel HK、Art Central等國際藝術博覽會及重磅拍賣會匯聚香港,華藝國際亦宣布2022香港春季拍賣會將於5月28-29日在香港君悅酒店舉辦。本次拍賣華藝國際將推出現當代藝術、中國書畫、瓷器•玉器•工藝品、名釀•養生四大版塊,涵蓋古代、近現代以及當代的藝術佳構,並融匯了備受市場矚目的中西藝術大師力作,更有多件美術館級的重磅拍品亮相,總估價逾港幣3億元。以期同頻國際化拍賣步調,共振亞洲藝術市場信心。

2022年,華藝國際以「京粵港滬」四地差異化定位重啟並進,香港作為與紐約、倫敦並列的世界三大藝術拍賣交流重鎮之一,歷來聚焦著眾多收藏家及藝術愛好者的目光。華藝國際自2018年底進駐香港,積極拓展國際樞紐功能,成功舉辦大型春秋拍賣會,並於SPACE229藝術空間呈獻數場精彩絕倫的展覽與活動,獲得各界人士持續關注與支持。



香港華藝國際2022春季拍賣會

Holly's International (Hong Kong) 2022 Spring Auctions



預展/拍賣:5月28-29日

Preview & Auctions: May 28 - 29



香港君悅酒店宴會廳(灣仔港灣道1號)

Grand Hyatt Hong Kong (1 Harbour Road, Wan Chai)



5月29日 拍賣場次

Auction Itinerary on 29 May

14:00 名莊臻釀-重要私人葡萄酒窖藏

Fine Wines- An Important Private Cellar

15:00 稽古—貴重中國古代藝術珍品

Noble Antiquarism- Important ChineseWorks of Art

16:00 現當代藝術專場

Modern & Contemporary Sales

17:00 璀璨-中國書畫集珍

Splendid- Fine Chinese Paintings and Calligraphy



現當代藝術 : 美術館級別大尺幅創作閃亮登場 中西方熱門青年藝術家薈聚

現當代藝術專場,將傾情呈獻包括印象派、亞洲二十世紀藝術、西方當代藝術、中國當代藝術中堅力量,以及囊括全球範圍生於1970年代後的活躍藝術新勢力在內的50餘件精彩作品。



現當代藝術專場將以一系列不朽的經典藝術主題開啟。印象派大師奧古斯特•雷諾阿(Auguste Renoir),同時期重要女性藝術家蘇珊娜•瓦拉東(Suzanne Valadon),以及巴鬆比畫派卡米耶•柯羅標誌性作品均將亮相本場。巴黎畫派重要亞洲藝術大師藤田嗣治、戰後華人藝術大師林壽宇以及中國藝術家龐均為本專場提供了不同的東方美學。重要中國當代藝術家陳丹青、周春芽、岳敏君等市場中流砥柱的創作,則展示了中國當代三十年以來藝術的進程。



本次拍賣一個重點部分是對二級市場上青年藝術家的梳理,看見當下,預見未來。隆重推出全球「70後+ 」(出生於1970年以來)藝術家名單,其中既有陳可、黃宇興、康海濤、李繼開、歐陽春、秦琦、尹朝陽、夏禹(按姓氏排列)等在內的中國極具實力的青年藝術家,更匯集了阿岱爾•阿貝德賽梅(Adeal Abdessemed)、亞德里安•格尼(Adrian Ghenie)、菲利浦•科爾伯特(Philip Colbert)、羅德爾•塔帕雅(Rodel Tapaya)、凱瑟琳•伯恩哈特(Katherine Bernhardt)、吉格•克魯茲(Jigger Cruz)、阿布迪亞(ABOUDIA)、小松美羽(Miwa Komatsu)、江上越(Etsu Egami)等國際備受關注的藝術家。

陳可 (b.1978)

英雄歸來

布面油畫

215×215 cm

2006年作

簽名:可,2006;陳可,英雄歸來 The Return of Hero,oil of canvas 215 × 215cm Chen Ke 2006(背面)

展覽:

1. 雙性社會中的女性:中國當代藝術家作品展,當代唐人藝術中心,曼谷,泰國,2006;

2. Forever Young:70+ 當代藝術群展,Holly's Space,上海,中國,2021。

圖錄:《雙性社會中的女性:中國當代藝術家作品展》,曼谷當代唐人藝術中心,2006,p.29。



值得一提的是,本次亮相的多件作品,如阿岱爾•阿貝德賽梅四聯作《禁色》、康海濤《樂園》、夏禹《桃園》、菲利浦•科爾伯特三聯作《尋夢》、江上越雙聯作《彩虹 2021-T-1》均為藝術家在拍賣市場上有史以來的最大尺幅創作,以及陳可《英雄歸來》、亞德里安•格尼《內華達州風景》這些美術館收藏級別的作品,將有望刷新藝術家成交紀錄,提振藝術市場信心。

阿岱爾•阿貝德賽梅 ADEL ABDESSEMED (b.1971,阿爾及利亞)

禁色(四聯作)

320 × 200cm ×4

布面綜合材料

2018

展覽:解鎖:阿岱爾•阿貝德賽梅,當代唐人藝術中心,香港,中國,2019。

說明:因繪畫材料的特殊,拍品具有一定的流動性,圖片僅供參考,以實物為準。

菲利浦•科爾伯特 PHILIP COLBERT (b.1979,英國)

尋夢(三聯作)

布面油畫 丙烯

270×585 cm

2018年作

簽名:Colbert(正中)

展覽:

1. 菲利普•科爾伯特新作展,日動畫廊,東京,日本,2018;

2. 菲利普•科爾伯特:龍蝦樂園,白石畫廊,香港,中國,2019;

3. 菲利普•科爾伯特:龍蝦樂園,白石畫廊,台北,中國,2020;

4. NEO GOLDEN AGE 新黃金時代,上海藝倉美術館,上海,中國,2020;

5. Forever Young:70+ 當代藝術群展,Holly’s Space,上海,中國,2021

說明:附菲利浦•科爾伯特工作室真品證書

康海濤(b.1976)

樂園(三聯作)

紙板丙烯

246×485 cm

2020年作

簽名:海濤 K.H.T 2020

出版:

1.《北京青年周刊》第 23 期,北京青年報社,2021,p.28;

2.《美術觀察》第 317 期,美術觀察雜誌社,2022,p113。

展覽:

1. 「康海濤:風景的天文學」個展,偏鋒畫廊,北京,中國,2021;

2. Forever Young:70+ 當代藝術群展,Holly’s Space,上海,中國,2021。

夏禹 (b.1981)

桃園(四聯作)

300 × 600cm

鋁板坦培拉

2020

簽名:

桃園 夏禹 四幅之一 2020;

桃園 夏禹 四幅之二 2020;

桃園 夏禹 四幅之三 2020;

桃園 夏禹 四幅之四 2020(背面)。

展覽:山魯佐德的救贖:新一代繪畫備忘錄,蜂巢當代藝術中心,北京,中國,2020。

江上越 Etsu Egami (b.1994,日本)

彩虹-2021-T-1(雙聯作)

200×580cm

布面油畫

2021

簽名:Egami Etsu 2021(兩次;下方)

展覽:一個誤解的時刻,所有的面具都掉下來了,當代唐人藝術中心,北京,2021年。

亞德里安•格尼 ADRIAN GHENIE (b.1977,羅馬尼亞)

內華達州風景

95 × 200cm

布面油畫

2009

簽名:Ghenie 2009(背面)

來源:Tim van Laere Gallery

展覽:Adrian Ghenie: Rainbow at Dawn,Tim van Laere Gallery,安特衛普,比利時,2009-2010。

圖錄:《ADRIAN GHENIE》,安特衛普 Van Laere 畫廊,2010,彩圖 p.48。

黃宇興(b.1975)

樹叢

150 × 200cm

布面丙烯

2012

簽名:Huang Yuxing 2012(下中)

展覽:

1.「黃宇興」個展,北京公社,北京,中國,2012;

2.沖積——黃宇興個展 2005-2015,上海民生現代美術館,上海,中國,2015。

圖錄:

1.《黃宇興 HUANG YUXING》,天線空間,2014,p.105;

2.《沖積—黃宇興 2005-2015》,民生現代美術館,2015,p.113。

尹朝陽 (b.1970)

紅谷

160 × 250 cm

布面油畫

2018

簽名:朝陽 2018(背面)

展覽:尹朝陽:重建理想 1995-2021,當代唐人藝術中心,北京,中國,2022。

圖錄:《尹朝陽:重建理想 1995-2021》,當代唐人藝術中心,2021,p.247-248。

小松美羽 Miwa Komatsu (b.1984,日本)

滿月下的天九山犬

41×41×6.4cm

布面丙烯 綜合材料

2019

簽名:2019 Komiwa 小松美羽(背面)

展覽:小松美羽:神獸,白石畫廊,香港,中國,2019。

說明:附白石畫廊開立之作品保證書;畫框四周有彩色塗鴉。

周春芽 (b.1955)

站著的TT

220 × 320 cm

布面油畫

2008

簽名:2008 周春芽 Zhou Chunya

出版:《綠狗•周春芽》,印度尼西亞國家美術館,2008,p.88-89。

展覽:周春芽「綠狗」個展,印度尼西亞國家美術館,雅加達,印度尼西亞,2008。

岳敏君(b.1965)

百合花

布面油畫

200×250 cm

2021年作

簽名:Yue Minjun 2021

中國書畫:匯聚名家巨擘力作 特別呈獻「康生墨跡」專題



時值香港回歸二十五週年,於此華藝國際香港春拍序曲奏響之際,中國書畫版塊將精心推出古今書畫約50件,佳構紛呈,值得觀瞻。張大千、齊白石、徐悲鴻、林風眠等藝術巨擘傑作匯聚,展示了二十世紀藝壇的璀璨與高度。高奇峰、趙少昂等嶺南大家折中融合的創作,則呈現出獨樹一幟的嶺南之風。



此外,更特別呈獻「康生墨跡集珍」專題,涵蓋手抄本、信札、書作、硯拓及舊藏寫本,以此可窺其於文學藝術領域成就之一斑,實屬難得。以學術助力,以藝術同頻,攜手同行,共赴新程。

張大千 太平景象

立軸 設色紙本

1940年作

125×54.5cm

出版:

1.《中國近現代著名畫家作品集》,圖20,中藝(香港)有限公司,1992年版。

2.《北京翰海藝術品拍賣有限公司五週年紀念特刊》P179,圖236,1996年版。

3.《翰海•書畫卷》,P345,文物出版社,2004年版。

4.《張大千畫集•上卷》,P160,北京工藝美術出版社,2005年版。

5.《現代書畫投資•張大千卷》,北京出版社,2005年版。

張大千 碧荷

立軸 設色紙本

1950年作

140×69cm

說明:「梅雲堂」舊藏。高嶺梅題簽。高嶺梅(1913-1993),齋名「梅雲堂」。上世紀30年代開始從事貿易、醫藥及新聞事業。擅長攝影,尤以藝術人像著稱。其與張大千訂交於上世紀30年代中期,曾為張大千拍攝畫作而受其賞識,兩人之間於畫藝影藝各有所長,惺惺相惜,交往密切。張大千舉辦重要展覽,印製畫冊書籍,不少皆由高嶺梅為之張羅。 「梅雲堂」所藏張大千書畫極為豐富,曾先後於2011年和2013年在香港蘇富比拍賣會中釋出,均引起轟動。

展覽:

1.「梅雲堂藏張大千畫」,香港中文大學文物館,1993年4月17日-5月23日;

2.「香港梅雲堂所藏張大千之繪畫」,日本東京涉谷區立松濤美術館,1995年4月5日-5月21日;

3.「梅雲堂藏張大千畫」,新加坡美術館,1997年2月28日-4月27日。

出版:

1.《張大千畫》,P28,香港東方公司,1961年2月初版;

2.《梅雲堂藏張大千畫》,圖版44,高美慶編,香港中文大學文物館,1993年;

3.《香港梅雲堂所藏張大千之繪畫》,圖版43,日本涉谷區立松濤美術館,1995年;

4.《張大千研究》,彩版80,巴東著,台北國立歷史博物館,1996年12月;

5.《跌宕飛揚,手揮五弦——談張大千的繪畫》,P115,黃苗子著,收錄於《畫壇師友錄》,台北東大圖書股份公司,1998年2月。

齊白石 雙壽

鏡框 設色紙本

100×34 cm

出版:

1.《齊白石書畫集》圖版154,人民美術出版社,1986年第一版(1991年4月第三次印刷)。

2.《齊白石畫展》P47,龍華堂,平成二年(1990)年日本出版。

3.《齊白石原作展》目錄P11,新加坡新華美術中心,1993年。

4.《齊白石書畫精萃》圖版90,吉林美術出版社,1994年。

5.《齊白石全集(第五卷)》圖版1,湖南美術出版社,1996年10月。

6.《齊白石繪畫作品圖錄(中卷)》P314,天津人民美術出版社,2006年7月第1版(2015年11月第2次印刷)。

7.《齊白石全集普及版(第五卷)》圖版1,湖南美術出版社,2017年5月。

展覽:

1.「齊白石畫展」,日本大阪,龍華堂,1990年。

2.「齊白石原作展」,新加坡,新華藝術中心,1993年5月8日-16日。

說明:本件作品為北京市文物商店舊藏。

高奇峰 江山嘯傲

立軸 設色紙本

50×87.5 cm

出版:《三高遺畫合集》(第一輯),P43,香港,1968年。

說明:1.鄺山笑舊藏。鄺山笑(1909-1976),廣東台山人。著名粵劇伶人及電影演員。鄺氏在伶影事業享名甚隆,於香江書畫收藏界亦佔一席位。

2.高劍父題詩堂。

3.趙少昂、楊善深題跋。

惲日初 惲壽平 惲氏父子書札

書札十八通三十五紙 水墨紙本

尺寸不一

說明:此冊曾經吳雲題記,清末宗源瀚收藏。

1.吳雲(1811-1883),字少青,一作少甫,號平齋,晚號退樓,又號愉庭,齋號二罍軒、聽楓山館、二百蘭亭齋等,浙江湖州人。舉人,官鎮江、蘇州知府,篤學考古,曾藏《蘭亭序》二百種,齊侯罍二。善書能印,為清代金石家、鑑賞家。

2.宗源瀚(1834-1897),字湘文,上元(今南京)人。早年累佐戎幕,薦保知府,歷官浙江衢州、嚴州、嘉興、湖州、溫州等地知府。光緒二十年(1894) 授浙江溫處兵備道。卒於任。宗氏喜金石書畫,富收藏,亦工詩文。著有《頤情館集》、《聞過集》、《右文掌錄》。其子宗舜年(1865-1933),為近代著名藏書家。

瓷器•玉器•工藝品:古代藝術珍品首推帝王玉璽、 宮廷陶瓷



本次華藝國際2022年香港春拍瓷器,玉器及工藝品部分推出「稽古 —— 貴重古代藝術珍品」,當中涵蓋跨越數代的珍瓷雅器,包括各類來自亞洲及香港各地私人收藏的清代宮廷陶瓷、帝王玉璽、工藝精湛的古代青銅器等近30件精心挑選的珍稀藏品。拍品涵蓋各朝各代不同門類藝術精品的特徵,讓人從中縱懷歷史,橫觀古今。

清嘉慶 御製 ‘含淳堂’ 交龍鈕青玉長方璽

6×4.1cm

印文:含淳堂

來源:香港蘇富比2013年4月8日,lot3013

參閱:

1.郭黛姮著,《遠逝的輝煌 -圓明園建築園林研究與保護》,第2版,上海科學技術出版社,2018.01,第38頁

2.吳振棫《養吉齋叢錄》卷十八,北京古籍出版社,1983年

3.故宮博物院著《圓明園匾額楹聯通解》,故宮出版社,2017.10,第483頁

4.《圓明園百景圖誌》

5.《清昇平署存檔事例漫抄》

6.何瑜. 清代綺春園沿革辨析[J]. 歷史檔案, 2020(3):85-95.

7.《清代御製詩文》

著錄:皇史宬印譜,故宮博物院編《故宮博物院藏:清代帝后璽印譜叄第九冊嘉慶卷二》,紫禁城出版社,第110頁

清乾隆仿官釉三孔葫蘆瓶

「大清乾隆年制」款

A Guan-Style Double-Gourd-Shaped Triplex Vase

MARK AND PERIOD OF QIANLONG

H:20.8cm 8 2/8 in

HKD 2,800,000—3,800,000

USD 356,700-484,100

出版:康蕊君,《玫茵堂中國陶瓷》,倫敦,1994-2010年,卷2,編號876

備註:

1. 玫茵堂舊藏

2. 蘇富比香港,2011年4月7日,lot 34

參閱:

1. 瀋陽故宮博物館藏清乾隆粉青釉三孔葫蘆瓶

2. 耿寶昌著《明清瓷器鑑定》,圖版170



清康熙 天藍釉蘋果尊

「大清康熙年制」款

9x6.5cm

HKD 800,000-1,200,000

USD 101,900-152,900

來源:

1. 香港蘇富比2013年10月8日,編號3117

2. 香港蘇富比2003年10月26日,編號64

清雍正 仿鈞釉海螺型水注

「大清雍正年制」款

H:14cm

來源:日本藏家舊藏

參閱:2008年香港蘇富比仇炎之舊藏明15世紀中期青花海螺型水滴

乾隆 唐英制仿石紋釉墨彩「墨池聞香」筆筒

「乾隆年制」、「墨池聞香」、「片月」、「陶鑄」款

H:9.3cm

來源:巴黎艾德拍賣行,2016年,Lot 50

名釀•養生:葡萄酒窖藏專場香港首秀



華藝國際首次在香港呈獻葡萄酒專場——「名莊臻釀:重要私人葡萄酒窖藏」。此專場的拍品是一位重要亞洲藏家數十年來的收藏結晶,共31件拍品,合計百瓶佳釀,每一瓶都盛著他對葡萄酒的熱愛,是其多年來的鑽研成果。其中罕有的1.5公升康帝、傳奇年份奧比康1989年、大公升裝武當最為亮眼。承接過去多年來於內地葡萄酒拍賣取得的佳績,華藝國際期望通過此次香港春拍把團隊積累的經驗和資源進一步拓展至給更多的客戶。

花堡酒莊

年份:1990

3L 1 瓶

評分:WA97+

估價:HK$ 115,000-130,000

這款酒在不斷地發展壯大,它的變化比我最初預期的還要好。相對於大多1990年份的梅多克以赤霞珠為主的干紅葡萄酒,它表現得更沈穩,酒體飽滿陳厚,但卻不像 1982 年份那樣稍顯膩口。 1990 年份的花堡干紅葡萄酒擁有新鮮而純凈的黑覆盆子香氣,疊加了礦物感的清新氣息,傳奇地造就了一款活力而年輕的葡萄酒。杯中的酒液邊緣仍然是深紅寶石色,濃度很高,這款酒距離完全成熟還有 4-10 年,甚至還能期待30年後的變化。這是一項了不起的成就!得到羅伯特•帕克葡萄酒倡導家羅伯特•帕克的97+之高分。

羅基德木桐 (前名: 武當王酒莊)

年份:2000

5L 1 瓶

評分:WA97+, WE97, JS93

OWC1

估價:HK$ 149,000-180,000



羅基德.木桐不僅是舉世聞名的波爾多頂級葡萄酒,更是一件藝術收藏品。酒莊在 1945 年開始便訂立一個在當時可謂相當前衛的傳統:請來最知名的藝術家去作畫並設計每個年份的酒標,超過 70 年以來和畢加索、達利、胡安•米羅等藝術巨匠均有合作,自此成為木桐最具標誌性的特色。

為了慶祝千禧年的到來,2000 年木桐酒莊決定首次不邀請任何藝術家,而是請來巧匠將酒莊藝術收藏庫中於 16 世紀由德國金匠雅各布.舒耐爾打造的「金羊酒杯」刻印在酒瓶之上,成就酒莊歷史中最獨一無二的酒瓶設計。

夏伯帝隱士單一園 干紅葡萄酒

年份:2012

6L 1 bottle

評分: WA100

OWC1

估價:HK$ 29,000-36,000

夏伯帝是整個法國隆河谷最為古老的酒莊之一。成立於 1808 年並由同一家族管理至今,作為第五代的米歇爾是將酒莊推上高峰的最大功臣,多年來被公認為世上其中一間最傑出的酒莊。

酒莊的「隱士」單一葡萄園是隆河谷葡萄酒的標杆,此 100 分滿分作品有著複雜的香氣和豐富的口感,宏大的酒體充分顯示著這是能夠陳存多年的偉大名作。

華藝國際

中國藝術品拍賣市場奠基者之一

值得信賴的藝術品綜合服務企業



1993年,華藝國際拍賣有限公司於廣州成立(前身為「廣州嘉德」,2011年正式更名),位列中國頂級拍賣企業行列。作為中國藝術品拍賣市場奠基者之一,華藝國際積極參與並真切見證了中國藝術品拍賣市場的發展歷程,對市場培育及行業發展具有舉足輕重的影響。 2016年加入盈峰集團,雄厚的背景實力及豐富資源的聚合與借力,華藝國際自此開啟多元化、國際化拍賣新紀元。 2018年進駐世界三大藝術交投重鎮之一——成立香港公司,2020年抵達「首都經濟圈」成立北京公司,2021年於底韻豐厚與活力並存的滬上成立上海分公司。目前形成以北京、廣州、香港、上海為主營陣地,同時輻射中國台灣、日本、新加坡等區域,版圖持續擴張,形成矩陣佈局。



華藝國際是首批中國文物藝術品拍賣標準化達標企業、中國拍賣行業協會理事會理事單位、廣東省拍賣業協會理事會副會長單位、《中國文物藝術品拍賣企業自律公約》成員單位,中國拍賣AAA級企業(最高級別)。於「2019年總成交額全球前15強拍賣行」中排名第六(國內第三),歷年榮獲中國文物藝術品拍賣排行榜(青花獎)「年度十佳企業」、「年度創稅獎」、「年度盈利率獎」,及中國拍賣行業年會「年度市場影響力獎」等獎項。



創辦近三十年,累積了豐富的專家資源、優質的客戶資源,在品牌、專業、服務、規模等方面,已走在行業前沿。目前已形成以藝術品拍賣為主體,藝術品金融與藝術品電商為兩翼的三大戰略佈局,致力打造閉環藝術生態圈,成為藝術品綜合服務領先企業。

藝術品拍賣



包括中國書畫、現當代藝術、瓷器•玉器•工藝品、古籍善本、珠寶鐘錶尚品和名釀•陳茶•養生、郵品錢幣七大版塊數十門類。內擁近三十年經驗、架構穩固、人才輩出的「職業拍賣人隊伍」,外接國家級學術專家資源。秉著對學術精心梳理及對市場深入洞察,堅守拍賣本質,創新行業價值,為廣大藏家客戶提供全方位專業而優質的服務。



藝術品電商



「華藝在線」是由華藝國際自主研發並傾力打造、一個全民可參與的藝術品線上交易平台。秉承「專業剖析、品質嚴選、美學指引」之理念,打破時間與空間的限制,引領藝術生活新方式,讓藏家及藝術愛好者能夠便捷地解鎖藝術品消費、收藏、投資等各項技能,致力將真正的美學價值帶給大家。



藝術品金融

融資租賃+小額貸兩大金融工俱全力支持拍賣業務拓展。通過金融工具的創設,為藝術品拍賣的上下游客戶提供資金服務;通過拍賣+金融兩大業務,兩者相輔相成,雙輪驅動公司發展。



