▲ 【TWTR】Twitter股東入稟控告馬斯克藉收購消息操控股價

Twitter（美：TWTR）收購事宜反反覆覆，一批股東控告Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）指責他在提出收購Twitter的行動期間違反加州企業法例，形成市場操控。

Twitter昨升6.4%，報39.52美元，重回被指收購水平；Tesla昨亦升7.4%，報707.73美元。

據入稟者周三提交的入稟狀，原告人認為，馬斯克及Twitter管理層在公開收購消息時構成混亂，導致股價大幅波動，是市場操控及違法行為。同時又指責他延遲披露增持Twitter股份，以及暫時隱瞞在4月初成為社交網絡董事會成員的計劃而獲得了利益。

原訴又認為馬斯克違反加州法例，指他在與Twitter簽署收購合約後，又宣稱Twitter存在的假賬戶數量較宣稱的多，威脅將取消交易行動，藉此作為重新談判的籌碼，令收購價格最高降低25%，如果完成，將導致收購對價減少110億美元。

Twitter拒絕評論，而馬斯克未有回應傳媒查詢。

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編輯：姚卓然