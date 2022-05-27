【港股市況】恒生指數午後初段升約550點、科指升逾3%　阿里巴巴績後升12%、百度升15%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股造好，加上中概股刺激，恒生指數今早裂口高開529點，早段曾升逾600點，高見20779點，恒生指數半日升556點，報20672點，成交707.9億元。恒生科技指數升3.7%，報4184點。阿里巴巴 （09988） 升逾12%；百度 （09888） 升15%；中海油 （00883） 升逾4%破頂；藥明生物 （02269） 升逾7%。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

即市走勢︰

【13：18】阿里巴巴 （09988） 午後初段升逾12%；騰訊 （00700） 升逾2%；美團 （03690） 升逾4%；小米 （01810） 升逾1%；京東 （09618） 升近半成。

【13：11】文化傳信 （00343） 午後瀉八成，破底低見0.12元，成交1082萬元。

【13：03】內房股個別發展，中海外 （00688） 股價逆市跌近2%；潤地 （01109） 升逾1%；碧桂園 （02007） 跌0.6%；雅居樂 （03383） 升0.3%。

【13：00】港股午後初段升約550點，報20667點，科指升3.7%，報4182點。

【12：28】【新股IPO改革】港交所第4季開始FINI用戶登記及註冊 料明年6月啟用、原預期最早今年末季推

【12：18】【教育股】澳洲成峰高教：第一學期高等教育課程入學新生升37%

【12：02】【呈請破產】高銀金融潘蘇通再遭呈請破產 中行深圳分行入稟

【12：00】恒生指數半日升556點，報20672點，成交707.9億元。恒生科技指數升3.7%，報4184點。阿里巴巴 （09988） 升逾12%；百度 （09888） 升15%；中海油 （00883） 升逾4%破頂；藥明生物 （02269） 升逾7%。

【11：43】文化傳信 （00343） 逆市挫逾兩成，低見0.52元，成交519萬元。

【11：38】恒指最新升近600點，報20703點，升587點。科指升3.8%，報4188點。

【11：34】【百度9888】百度首季業績勝預期 券商看好百度人工智能業務發展 一文看清券商最新觀點

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.5%；深證升0.5%；創業板指升0.9%。

【11：18】偉俊 （01013） 乾升近五成，高見0.075元，涉9宗成交或1.3萬元。

【10：58】神華 （01088） 、兗礦能源 （01171） 升2%，齊齊破頂，中煤 （01898） 亦升2%。

【10：57】【異動股】中海油升半成創逾52周高、A股一度漲停 油價昨升3%、信証憂今年見頂

【10：45】港股升勢略為回順，恒指最新升約515點，報20632點；科指升3.4%，報4171點。

【10：39】汽車股個別發展，吉利 （00175） 逆市跌0.1%；比亞迪 （01211） 升逾1%；長汽 （02333） 跌3%；廣汽 （02238） 升0.3%。

【10：38】【新股IPO】智雲健康科技傳已過聆訊 擬集資最多11.7億、最快下周預路演

【10：37】中海油 （00883） 升幅擴大至逾4%，破頂高見12.14元；中石油 （00857） 升近3%；中石化 （00386） 升逾1%。

【10：14】佳源服務 （01153） 最新升四成；佳源國際 （02768） 則跌四成，分別為表現最好及最差股份。

【10：11】大發地產 （06111） 仍未止跌，股價逆市跌18%，破底低見0.495元，成交507萬元。

【10：01】【異動股】東正金融復牌升近兩成 上汽以拍賣底價收購約71%股權

【09：55】【新股IPO】友和集團2347孖展暫錄304萬 暫未足額

【09：49】東瀛遊 （06882） 升逾12%，破頂高見0.64元，成交126萬元。

【日本旅行】日本6月10日恢復外國遊客入境、初期僅限旅行團 香港新納入藍色級別（第二版）

【09：46】阿里巴巴 （09988） 最新升逾3%；百度 （09888） 升15%。另外，騰訊 （00700） 升逾3%；美團 （03690） 、京東 （09618） 升半成；小米 （01810） 升逾2%。

【09：39】東方海外 （00316） 今早破頂高見250.6元後，最新回吐逆市跌逾1%，低見243.4元。

【09：35】中海油 （00883） 升逾2%，破頂高見11.96元；中石油 （00857） 、中石化 （00386） 分別升逾1%。

【09：33】港股開市後升幅擴大至逾600點，報20729點，升613點；科指升4.3%，報4205點。

【09：32】佳源國際 （02768） 開市後跌幅擴大至近15%，破底低見0.45元。

【09：31】寶尊電商 （09991） 開市後升幅大至31%，高見25元。

【09：29】【中概股｜業績】寶尊開市升14% 首季經調整純利大跌98% 優化經銷致產品銷售倒退三成

【09：25】國美零售 （00493） 終止股份10合1，股價高開3.6%。

【09：24】佳源服務 （01153） 復牌飈升82%，開報1.22元；佳源國際 （02768） 則跌1.7%，報0.57元。

【09：22】恒生指數高開529點，報20646點。恒生科技指數升4.4%，報4213點。阿里巴巴 （09988） 績後升逾12%；百度 （09888） 升近15%；騰訊 （00700） 升逾3%；美團 （03690） 升近5%。

【阿里巴巴9988】阿里巴巴美股抽升14% 上季收入增9%、經調整純利插24% 內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引

【百度9888】百度李彥宏料疫情為近期業務帶來壓力 首季經調整純利降至近39億人幣、收入微增 同勝預期（第二版）

【09：13】期指開報20580點，升529點或2.6%。

【08：51】恒指黑期升約462點，報20552點；道指期貨跌91點，報32546點。

【08：48】【內房危機】佳源國際已付2023年美元債券利息 另正準備償還下周一到期之票據利息、今日與佳源服務一同復牌

【08：13】【股份合併】國美零售終止建議股份合併 內地城市管控、市場情緒疲軟導致股市動盪不安

【07：45】港股ADR收報20621點，升504點或2.5%。滙豐 （00005） ADR折合報51.82元，較港收市價高0.62元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報345.61元，較港收市價高11.41元或3.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.7元，較港收市價高11.6元或14.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】多間美零售企業績勝預期，加上中概股刺激，美股造好，道指收市升516點或1.61%，報32637點；標指升79點或1.99%，報4057點；納指升305點或2.68%，報11740點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

責任編輯︰梁浩碩