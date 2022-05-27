【內房危機】佳源國際已付2023年美元債券利息、另正準備償還下周一到期之票據利息　佳源服務復牌後曾大彈八成、惟佳源國際瀉四成

▲ 【內房危機】佳源國際已付2023年美元債券利息 正準備償還下周一到期之票據利息

佳源國際 （02768） 公布，已悉數償還2023年2月到期13.75厘優先票據的1208萬美元到期應付利息。另外，公司今日與佳源服務 （01153） 一同復牌。

至於2022年10月到期的12厘優先票據， 公司指，根據2022年票據的契約條款，現正安排匯款必要資金至受託人的銀行賬戶，以於下周一（30日）或之前償還金額為1200萬美元的2022年票據利息。

佳源國際開市跌1.7%，其後一路走低，現跌39.7%，報0.35元，

至於佳源服務則一度反彈82%，最高見1.28元，現升37.3%，報0.92元。此前，佳源服務獲金科服務 （09666） 收購約73.56%股權，惟有待具體收購詳情及條款敲定。

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編輯：姚卓然