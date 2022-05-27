中國正持續在化解市場疑慮，例如疫情、中國房地產開發商、電子商務平台和科技業法規以及美國存託憑證（ADR）退市問題。我們認為，隨著政策續積極支持並努力解決目前情況，市場可能在目前水平築底，並開始期待已久的經濟復甦。

儘管有關封鎖和對經濟的影響一直是市場關注焦點，但中國實際確診數正在下降，正為經濟重新開放做好準備。根據美國和英國的經驗，目前中國各地爆發的疫情最終應該會減緩並回到之前的水平。在美國和英國，疫情達到高峰大約需要6週時間，而完全消退也需要6週時間。如果中國和香港也呈現一樣的模式，中國每日新增確診病例應該會在接近夏季時回到低水平。

另外， 關於市場一直關心的中國房地產前景，其實各地方政府放寬了購房限制，銀行降低了抵押貸款的借貸成本，估計似乎不太可能再推出進一步的緊縮措施，同時對房地產市場的逐步支持正循序漸進實施中，因此前景的擔憂應可緩和。至於電子商務平台和科技股方面，新的政府監管法規繼續按照承諾以更快的速度在穩定和透明化的基礎上推出，估計市場期待更清晰政策和結束監管進一步收緊。然而中國監管機構正在考慮允許美國上市公司會計監督委員會與中國監管機構對中國ADR公司的審計師進行聯合檢查。如果可行，ADR退市問題也有望解決。

參考過往10年，在全球股票基金相對於基準指標中，大部分時間中國股市配置偏少，並從2018年第4季開始大幅降低比重。目前，全球股票基金相對於基準指標低配中國比重處於10年低點。而中國股市的前瞻本益比（PER）已降至歷史平均水平以下，本淨比（P/B）低於負1個標準差，均處於七年來的最低水平。估值面具吸引力也限制下行風險。

相信市場已反映悲觀情緒，預期將緩解。在絕對和相對基礎上，中國股市價格便宜，而且占全球股票比重相對較低。在經濟回復正常、市場擔憂消除以及其具吸引力評價面的情況下，以風險報酬角度而言，其實有利於持續佈局。