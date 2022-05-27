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【美企業績】GAP大幅下調今年盈利指引　股價盤後挫近13%

股市 07:35 2022/05/27

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【美企業績】GAP大幅下調今年盈利指引　股價盤後挫近13%

Gap（美︰GPS）公布季度業績。服裝零售商Gap受累Old Navy銷售額急劇下降22%，拖累第一財季業績表現，Gap大幅下調今年利潤預期。GAP股價盤後跌近13%，報9.7美元。

期內，Gap按年盈轉虧，淨虧損1.62億美元，收入按年跌13%至34.8億美元。略高於預期的34.6億美元。同店銷售額按年跌14%，跌幅高於分析師預期的12.2%。

行政總裁Sonia Syngal表示，作為Old Navy目標客戶的低收入消費者開始感到通脹壓力。Gap表示下調前景以應對Old Navy的執行挑戰、不確定的宏觀經濟環境及通脹成本壓力。另外，中國經濟放緩正損害Gap的同名品牌。

Gap預計2022財年經調整每股收益在0.3美元至0.6美元之間，低於之前預期的1.85美元至2.05美元，亦遠低於分析師預期的1.34美元。

【美企業績】英偉達收入創新高、惟指引遜市場預期　股價盤後曾挫一成

【美企業績】股神持股雲數據商Snowflake上季虧損遜預期　料來季收入增長放慢、盤後大跌13%

【美企業績】Zoom業績展望勝市場預期　股價盤後曾升逾一成

責任編輯︰梁浩碩

美股 Gap（美：GPS）

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