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【ET財經早點1分鐘】美滙跌穿102 納指大升2.7% 阿里巴巴美股高港14% 夜期急漲619點

股市 06:55 2022/05/27

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美滙跌穿102    納指大升2.7%

美滙指數相對歐洲貨幣弱勢，進一步跌穿102關，美元跌利好美股走勢，科技股大升，芯片股AMD (美：AMD) 升7%，Nvidia (美：NVDA) 升半成，電動車股Lucid (美：LCID) 升8.3%，Tesla (美：TSLA) 升7%，帶動納指升2.7%，道指亦大升516點。

儲局PCE通脹指標今晚揭盅    料續見頂回落

美國今晚公布儲局通脹關鍵指標個人消費支出PCE核心平減指數，市場預期4月份數據按年升4.9%，較3月的5.2%進一步回落，繼續反映在儲局緊縮政策下，通脹見頂回落。

美國銀行指，克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特及亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克過去兩周的講話，令人意識到金融市場環境可能推動聯儲局在9月份放慢、甚至停止加息步伐。

美國銀行認為，未來兩個月，市場對聯儲局暫停緊縮步伐的預期可能升溫，中長期殖利率可能已見頂。

阿里巴巴美股高港14%    夜期急漲619點

阿里巴巴 （09988） 收入增9%，超市場預期，帶動美股股價急升，較港股收市價高1成4，百度 （09888） 業績亦勝預期，美股股價亦高港1成半，帶動股市氣氛，恒指夜期升619點，中概股指數更急升超過7%。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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