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【科企監管】副總理劉鶴上周發聲撐科企　阿里巴巴張勇：政府清晰表明冀平台經濟扮演更重要角色

股市 23:42 2022/05/26

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【科企監管】副總理劉鶴上周發聲撐科企　阿里巴巴張勇：政府清晰表明冀平台經濟扮演更重要角色

上財年阿里巴巴 （09988） 深陷監管風波，去年四月阿里因「二選一」行為被市監局根據反壟斷法罰款192.28億元（人民幣，下同）。然而上周二（17日）副總理劉鶴在會議上稱支持科技企業在國內外資本市場上市，處理好政府和市場關係，外界估計或反映內地針對科技行業的監管行動或告一段落。

阿里巴巴董事會主席兼首席執行官張勇出席全年業績電話會議時，被問及如何看待內地政府今年規管行業趨勢，張勇表示，近期眾多內地政府領導層已發出市場清晰訊息，希望平台經濟可以在整體經濟增長上扮演更重要角色，同時冀平台經濟繼續健康成長。

張勇：密切關注政策最新發展 確保所有業務合規

張勇稱，阿里作為平台經濟之一，集團承諾為消費者帶來更好的生活，為商家帶來更多科技創新，強調未來會繼續努力作出重大供獻，同時阿里會密切關注政策最新發展，確保所有業務均合規。

國務院昨日召開全國性會議督促及落實各項經濟政策，張勇透露，阿里作為平台經濟代表企業之一亦有份參與，阿里會繼續以技術等支持中小企，協助提升社會就業及經濟發展。

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港股 美股 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴－SW（09988） 劉鶴 張勇

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