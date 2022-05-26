  • 27°C
香港時間 : 2022526日 (四) 23:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蟻螞集團】螞蟻集團3月首次分紅逾百億　阿里巴巴財報披露獲派39億人幣

股市 23:16 2022/05/26

分享：

分享：

【蟻螞集團】螞蟻集團3月首次分紅逾百億　阿里巴巴財報披露獲派39億人幣

螞蟻集團前年急煞停來港上市計劃，近年傳出螞蟻整改仍未完全結束，阿里巴巴 （09988） 昨日在第四季及全年財報披露，螞蟻3月底通過分紅議案，是自市場化融資以來首次分紅。

截至3月底，阿里應收股息為39.4億元（人民幣，下同），按持股比例推算，螞蟻今次利潤分配規模超過百億元，此外螞蟻為阿里帶來240.84億元的投資收益。

阿里巴巴上季收入增9%、經調整純利插24%，看【下一頁】

阿里獲分紅 螞蟻：合理回報股東

據報螞蟻集團回應稱，今次利潤分配方案着眼於公司長期可持續發展和股東合理回報，綜合考慮了公司財務狀況、經營發展規劃等因素，感謝股東長期以來對公司的支持。

螞蟻同時透露，主要股東杭州君瀚和杭州君澳的自然人股東自願承諾，收到的相應分紅將留存在杭州君瀚和杭州君澳層面，用以增強其財務實力和對公司的資本補充能力，以配合公司的整改推進、促進長期可持續發展。

相關文章：

【阿里巴巴業績】阿里張勇：4月阿里整體收入錄低個位數負增長、淘系實物內地成交跌逾1成　5月下旬物流明顯恢復

【業績｜互聯網醫療】藍籌阿里健康3月底止全年轉蝕2.66億人幣　董事會另宣佈購入最多3%股份作獎勵計劃、今早高開3.7%

美股 港股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA）

上一篇文章

【美股市況】美股三大指數均升逾1%、道指升逾500點、納指漲逾2%　阿里巴巴等中概股升逾10%（不斷更新）

下一篇文章

【阿里巴巴9988】阿里巴巴美股抽升14%　上季收入增9%、經調整純利插24%　內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里巴巴美股抽升14%　上季收入增9%、經調整純利插24%　內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引
【阿里巴巴9988】阿里巴巴美股抽升14%　上季收入增9%、經調整純利插24%　內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引
【11SKIES】航天城11SKIES商廈7月起啟用、項目擁多個「香港第一」　鄭志剛：只要恢復通關旺丁又旺財
【11SKIES】航天城11SKIES商廈7月起啟用、項目擁多個「香港第一」　鄭志剛：只要恢復通關旺丁又旺財
【恒指夜期 + 北水】恒指夜期升過百點　騰訊成北水愛股吸資逾5億元（不斷更新）
【恒指夜期 + 北水】恒指夜期升過百點　騰訊成北水愛股吸資逾5億元（不斷更新）
【美股市況】美股三大指數均升逾1%、道指升逾500點、納指漲逾2%　阿里巴巴等中概股升逾10%（不斷更新）
【美股市況】美股三大指數均升逾1%、道指升逾500點、納指漲逾2%　阿里巴巴等中概股升逾10%（不斷更新）
【日本旅行】日本6月10日恢復外國遊客入境、初期僅限旅行團　香港新納入藍色級別（第二版）
【日本旅行】日本6月10日恢復外國遊客入境、初期僅限旅行團　香港新納入藍色級別（第二版）
【恒指夜期+ADR】夜期升62點　滙豐ADR再升1%、阿里巴巴ADR跌近2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升62點　滙豐ADR再升1%、阿里巴巴ADR跌近2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款