▲ 【蟻螞集團】螞蟻集團3月首次分紅逾百億 阿里巴巴財報披露獲派39億人幣

螞蟻集團前年急煞停來港上市計劃，近年傳出螞蟻整改仍未完全結束，阿里巴巴 （09988） 昨日在第四季及全年財報披露，螞蟻3月底通過分紅議案，是自市場化融資以來首次分紅。

截至3月底，阿里應收股息為39.4億元（人民幣，下同），按持股比例推算，螞蟻今次利潤分配規模超過百億元，此外螞蟻為阿里帶來240.84億元的投資收益。

阿里獲分紅 螞蟻：合理回報股東

據報螞蟻集團回應稱，今次利潤分配方案着眼於公司長期可持續發展和股東合理回報，綜合考慮了公司財務狀況、經營發展規劃等因素，感謝股東長期以來對公司的支持。

螞蟻同時透露，主要股東杭州君瀚和杭州君澳的自然人股東自願承諾，收到的相應分紅將留存在杭州君瀚和杭州君澳層面，用以增強其財務實力和對公司的資本補充能力，以配合公司的整改推進、促進長期可持續發展。

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