【阿里巴巴業績】阿里張勇：4月阿里整體收入錄低個位數負增長、淘系實物內地成交跌逾1成　5月下旬物流明顯恢復

▲ 【阿里業績】阿里張勇：4月阿里整體收入錄低個位數負增長、淘系實物內地成交跌逾1成 5月下旬物流明顯恢復（阿里新聞稿提供）

阿里巴巴 （09988） 收市後公布財年第四季和全年業績，內地3月起疫情重燃，阿里上季收入按年增長9%，但經調整盈利按年倒退24%，董事會主席兼首席執行官張勇在電話會議指出，疫情衝擊下，阿里各項業務也都產生不同程度的影響，4月份阿里整體收入出現低個位數的負增長，而在中國零售市場下，淘系實物成交上月按年降幅略高於10%。

但張勇提到，5月下旬內地物流快速恢復，正在消化此前積壓包裹，很多商戶正為「天貓618」做好準備，目前觀察到有意參加618的商家及核心產品數目錄得按年增長。

阿里定位佳 可滿足消費者囤貨需求

內地疫情影響消費者需求及習慣，張勇表示，用戶對時尚服飾、消費電子等需求有所下降，轉為食品、快消等生活基礎必需品，而且囤貨傾向明顯，認為阿里平台定位較好，市內即時配送能力高，可以多元化服務顧客，滿足其囤貨需求。

張勇提到，以上海為例，餓了麼的餐飲外賣儘管因疫情受到顯著影響，但非餐飲的品類得到快速發展，特別如超市商品、藥品等品類的到家需求極其旺盛，隨著餓了麼經營質量的提升，單位物流成本降低，首季單位經濟效益接近於盈虧平衡。

阿里堅持降本增效 繼縮長遠價值不明顯業務

對於如何推動消費盡快恢復，張勇稱，下半年消費復甦取決於商家能否可持續穩定經營，其中一個前提是在疫情不確定態勢下，保障供應鏈和物流穩定暢通，消費情緒和意願才能更好地恢復，此外要視乎消費者對其未來可支配收入水平的預估。

阿里過去數季多次強調降本增效，徐宏指出，會繼續縮減長遠價值不明顯的業務，根據不同業務特性提出相應措施，例如針對涉及直接銷售的業務提出毛利率目標、要求物流業務提升效率，以及用嚴格手段減少市場推廣費用，冀提高經營現金流。

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