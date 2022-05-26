【Meta私隱】Meta私隱條款再更新　用戶更易了解自己資料如何被轉移

疫情下各國有不同的限聚政策，人們減少實體社交，更依賴網絡及社交平台。同時，對網絡保安及私隱保護更重視。



擁有Facebook、Instagram和Messenger的Meta，今(26日)宣布更新其私隱政策及服務條款，讓用戶更易了解其做法。包括誰可以查看用戶發布的內容和動態、Meta如何與合作夥伴、廠商、服務供應商及第三方合作的方式、Meta如何轉移資訊及如何與監管及執法機關合作等



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Meta產品首席私隱官Michel Protti表示，更新是希望用戶更容易了解及Meta如何使用其資訊，同時納入更多存取控制選項的方式。但要留意，該政策並未涵蓋WhatsApp、Workplace、Free Basics、兒童版Messenger，以及在沒有Facebook帳戶的情況下使用 Quest 裝置。總括而言，幾項更新值得用家留意。



推送通知：Facebook、Instagram和Messenger用戶會收到更新通知，並被引導去了解其所在地區的《私隱政策》和《服務條款》內容，也會看到更新前後的差異摘要，以上更新內容將於7月26日生效。



更新私隱中心：所有桌面版和流動版Facebook用戶，都能使用早前推出的私隱中心，並直接連線至更新版《私隱政策》。



加強分享對象控制選項：即日開始，用戶選擇預設分享對象時，該選擇會套用至其Facebook中建立並分享到生活時報的新帖子，除非用戶再為為特定帖子選擇不同的分享對象。之前，新帖子的私隱設定會跟隨之前一個帖子的設定。



更新管理可見廣告新方式：廣告主題和興趣類別控制選項合併為一，方便用戶在FB及IG上存取及控制，涵蓋更廣泛的廣告主題組合。

記者：梁巧恩



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