【開市9點半】憧憬天貓618阿里美股急漲　恒大13億賣寧波項目籌資

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【ET財經早點1分鐘】美滙跌穿102 納指大升2.7% 阿里巴巴美股高港14% 夜期急漲619點
阿里巴巴 （09988） 美股高港股14.3%，收報92.71港元，成交相當於368億港元，阿里巴巴董事會主席兼首席執行官張勇在電話會議指出，疫情衝擊下，阿里各項業務也都產生不同程度的影響，4月份阿里整體收入出現低個位數的負增長，而在中國零售市場下，淘系實物成交上月按年降幅略高於10%。但張勇提到，5月下旬內地物流快速恢復，正在消化此前積壓包裹，很多商戶正為「天貓618」做好準備，目前觀察到有意參加618的商家及核心產品數目錄得按年增長。阿里巴巴受累內地3月起疫情重燃，宏觀經濟面臨下行壓力，上季收入按年增長9%至2,040.52億元（人民幣，下同）；非美國通用會計準則（Non-GAAP）的經調整盈利197.99億元，按年跌24%。阿里巴巴指國內業務受疫情重大影響，故不提供收財務指引。
重榜科技股業績高峰期尾聲，阿里巴巴、百度 （09888） 及聯想 （00992） 均已相繼放榜。尚未放榜的大型中資科技股尚有微博 （09898） 、美團 （03690） 等。
1) 阿里巴巴：不提供今財年財務指引 上季收入增9%、經調整純利插24%
2) 百度李彥宏料疫情為近期業務帶來壓力 首季經調整純利降至近39億人幣
3) 聯想集團全年多賺七成至20.3億美元 派末期息30港仙
4) 恒大逾13億元出售寧波城市之光項目予浙江省國資委及浙江企業 料可錄收益1.75億元
5) 滙豐據指擬在印尼上市 彭博：未提交正式IPO申請、但計劃已進入後期階段
7) 比特幣機構投資者看淡跌至8000美元 稱加密幣未能成機構可信賴投資
9) Vision Deal據報下周起接受認購 傳Interra已通過上市聆訊
欄名 : 開市9點半