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【泰加被接管】泰加未能為7月到期的士保險續保　保聯：的士保險首季保費升約18%

Hot Talk 22:50 2022/05/26

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泰加未能為7月到期的士保險續保。

年初獲保監局委任為泰加保險接管人的德勤‧關黃陳方會計師行，繼早前宣布未能為於2022年2月至6月到期的的士保險安排續保後，再宣佈未能為於7月到期的的士保險安排續保。

接管人指，泰加將陸續就受影響的保單向保險代理及未有保險代理的保單持有人發出書面通知。

保監局將協助受影響車主盡快將的士保險轉移至其他保 險公司承保，以簡化轉保流程，並會盡早通知保險代理或保單持有人安排結果。

接管人又指相關保險公司亦會直接聯絡保險代理或保單持有人，商議及安排承保方案，盡快為的士保單持有人提供保險保障。

保聯：首季的士綜合保險平均保費為41414元

香港保險業聯會表示，早前有的士車商表示，的士保費上升超過70%，增幅介乎2萬至5萬元。該會回應指，根據保監局數據，的士平均保費近年有所上升。保聯引述數據指，今年的士保險首季綜合保險平均保費為41414元，按年升18.1%；第三者保險平均保費32477元，按年升19.3%。

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