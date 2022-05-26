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【樓市現象】「新香港人」心儀區內配套　1,020萬入市奧運君滙港自用

股樓投資 22:35 2022/05/26

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樓市回勇，睇好後市買入物業的買家也增加，其中不乏「新香港人」客源。美聯物業劉志偉表示，有剛獲取香港永久居民資格的「新香港人」趁機入市，經該行承接奧運君滙港2房戶，成交價1,020萬元。

上述成交單位為君滙港3座高層A室，實用面積482方呎，屬2房間隔，景觀開揚，加上區內生活配套齊全，吸引剛獲取香港永久居民資格的「新香港人」承接，據了解，單位原叫價1,050萬元，後議價30萬易手，減幅約2.9%，折合實用呎價約21,162元。

據了解，原業主於2013年1月以約668萬元購入，是次轉手帳面獲利352萬元，升值約53%。

【有相睇】放盤一個月無人問津　劈價40萬速獲接洽　海港花園兩房552萬沽【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 二手市場 奧運站 大角咀 君滙港 美聯物業

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