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【美國經濟】美國首季GDP終值跌1.5%　差過預期

環球政經 22:41 2022/05/26

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由於疲弱的企業和私人投資未能抵消強勁的消費者支出，今年美國經濟收縮情況比預期差。美國商務部周四（26日）公布，美國首季國內生產總值（GDP）經修訂後按季跌1.5%，遜預期1.3%，和初值1.4%。

今年首季受新冠變種病毒Omicron確診病例激增、俄烏戰爭導致供應鏈問題、帶動通脹達到40多年高位等因素影響。隨著這些阻礙經濟增長因素放緩，經濟學家普遍預計美國經濟將在第二季度反彈。

同場加映：【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

另外，美國上周首申領失業救濟人數為21萬人，低於前值的21.8萬人，和預期的21.5萬人。

【延伸閱讀】 高盛料內地重啟經濟 製造業股份率先跑出 推薦逾30隻中國經濟復甦受惠股【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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