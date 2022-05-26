【AAPL】據報蘋果今年生產2.2億部iPhone　較預期少2千萬部

《彭博》引述消息人士報道，蘋果公司（美：AAPL）要求供應商今年組裝大約2.2億部iPhone，與去年大致相同。

報道指出，因預計iPhone將在今年秋季有重大更新，市場原本預測蘋果今年iphone的產量將接近2.4億部。

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面對通脹嚴重高企、俄烏戰爭和供應鏈問題，有可能影響今年的手機銷情。Strategy Analytics預測，今年智能手機的總出貨量將收縮2%。近日，TrendForce亦兩度下調了全年產量預測。

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責任編輯：黃苑筠