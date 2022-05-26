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【恒大危機】恒大逾13億元出售寧波城市之光項目予浙江省國資委及浙江企業　料可錄收益1.75億元

股市 21:57 2022/05/26

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【恒大危機】恒大逾13億元出售寧波城市之光項目予浙江省國資委及浙江企業　料可錄收益1.75億元

中國恒大 （03333） 公布，出售城市之光廣場項目予浙江省國資委及浙江建設（深：002761），作價13.48億元（人民幣，下同）。恒大預期，交易預期可錄得收益約1.75億元。

恒大初步重組方案或未能7月出台【下一頁】

公告指，交易作價是根據截至去年10月底，項目地塊的整體貨值為24.8億元，以及後續開發建設尚需投入的建安費用、管理及營銷費用、財務費用、稅費、規費等費用以及後續開發成本合計11.33億元而釐定。截至去年底，該項目之資產淨值約為9.7億元。

恒大：交易扣除抵償工程款後所得相關款項將作為一般營運資金

恒大指，集團流動性問題對項目開發和進度造成負面影響，這次交易將盤活集團的資產，扣除抵償工程款後所得相關款項將作為集團一般營運資金，支持寧波地區其他項目續建，有利於維持集團房地產業務有序運營，維護各利益相關方共同權益。

城市之光項目位於寧波市東部新城中山東路以南、星安路以東、松下街以北、規劃路以西。項目規劃建設至42層，規劃建築高度195.05米；目前已建設至地上26層。

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港股 內地物業 恒大 浙江省 中國恒大（03333） 寧波 國資委

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