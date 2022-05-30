  • 31°C
香港時間 : 2022530日 (一) 11:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【本地手工啤】港人愛「香港製造」 本地酒廠推「芒椰奶西」啤酒吸客

商業 11:00 2022/05/30

分享：

分享：

擁有自家酒廠及門市的品牌「吹啤啤」，其負責人David表示，本地手工啤受青睞的主要原因是本土味道及新鮮感。（受訪者提供圖片）

糧食供應減少、通脹令不少食品生產成本上升，在日本啤酒加價的同時，香港手工啤酒正逐漸受消費者注意，銷量上升。

【可持續發展】Bonaqua推首個獨立銷售無招紙樽裝水　一連5日中環設市集宣傳

擁有自家酒廠及門市的品牌「吹啤啤」，其負責人David表示，近月的生意額比1月升近3成，主要受益於晚市恢復堂食，期間亦有專注於網上購物來應對。

他認為：「本地手工啤受青睞的主要原因是本土味道及新鮮感」。不少消費者的心態是嘗鮮，故該企的零售店除了有售自家品牌及其他本地手工啤酒外，亦有來自歐洲及日本等地的產品。

David認為，港人本就對日本有情意結，加上日本啤酒以製作過程嚴謹著稱，故受追捧。該企在挑選日本啤酒時，亦會售賣如抹茶等當地口味作招徠。

至於挑選本地手工啤酒的味道方面，他則稱：「會儘量釀製本土口味，以童年回憶吸客」。新產品便是富有香港特色的「芒椰奶西」精釀啤酒，主打本土味道。

【FedEx】FedEx攜手Aurora擴大自動駕駛試驗計劃　於美國德州新增商業路線　

【航天城】11 SKIES商廈7月啟用　推動「機場城市」多元化

記者：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【壽司郎加價】日本壽司郎創業38年首加價　香港會否跟着加？
2022/05/10
【壽司郎加價】日本壽司郎創業38年首加價　香港會否跟着加？
【空運海鮮】日航結合極速物流銷售網　北海道新鮮扇貝直抵東京超市
2022/05/23
【空運海鮮】日航結合極速物流銷售網　北海道新鮮扇貝直抵東京超市
【疫市營商】急凍食品有需求　高島屋推現買即冷延長保存期
2022/05/26
【疫市營商】急凍食品有需求　高島屋推現買即冷延長保存期
【日本水果】日本和歌山南高梅受追捧　水果商推自釀梅酒套餐料生意升2成
2022/05/26
【日本水果】日本和歌山南高梅受追捧　水果商推自釀梅酒套餐料生意升2成

你可能感興趣

【壽司郎加價】日本壽司郎創業38年首加價　香港會否跟着加？
13:00 2022/05/10
【壽司郎加價】日本壽司郎創業38年首加價　香港會否跟着加？
【空運海鮮】日航結合極速物流銷售網　北海道新鮮扇貝直抵東京超市
15:42 2022/05/23
【空運海鮮】日航結合極速物流銷售網　北海道新鮮扇貝直抵東京超市
【疫市營商】急凍食品有需求　高島屋推現買即冷延長保存期
12:00 2022/05/26
【疫市營商】急凍食品有需求　高島屋推現買即冷延長保存期
美食 產品 啤酒 零售 日本 通脹 網上購物

下一篇文章

【電影業復甦】南韓《犯罪都市2》大賣　史上第二部最短時間觀看人數逾610萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】健身室繼續停業　24/7 Fitness：恢復收取合約月費　籲政府制定路線圖
【第五波疫情】健身室繼續停業　24/7 Fitness：恢復收取合約月費　籲政府制定路線圖
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【卡拉OK重開】卡拉OK商戶19日重開　業界代表：諸多限制對行業不公
【卡拉OK重開】卡拉OK商戶19日重開　業界代表：諸多限制對行業不公
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費券商機】第二階段消費券增電子支付工具　PayMe推3項優惠吸商戶使用
【消費券商機】第二階段消費券增電子支付工具　PayMe推3項優惠吸商戶使用
【零售市場】調查：全球最成功的零售市場　香港排名第4位
【零售市場】調查：全球最成功的零售市場　香港排名第4位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款