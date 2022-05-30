【本地手工啤】港人愛「香港製造」 本地酒廠推「芒椰奶西」啤酒吸客

▲ 擁有自家酒廠及門市的品牌「吹啤啤」，其負責人David表示，本地手工啤受青睞的主要原因是本土味道及新鮮感。（受訪者提供圖片）

糧食供應減少、通脹令不少食品生產成本上升，在日本啤酒加價的同時，香港手工啤酒正逐漸受消費者注意，銷量上升。

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擁有自家酒廠及門市的品牌「吹啤啤」，其負責人David表示，近月的生意額比1月升近3成，主要受益於晚市恢復堂食，期間亦有專注於網上購物來應對。

他認為：「本地手工啤受青睞的主要原因是本土味道及新鮮感」。不少消費者的心態是嘗鮮，故該企的零售店除了有售自家品牌及其他本地手工啤酒外，亦有來自歐洲及日本等地的產品。

David認為，港人本就對日本有情意結，加上日本啤酒以製作過程嚴謹著稱，故受追捧。該企在挑選日本啤酒時，亦會售賣如抹茶等當地口味作招徠。

至於挑選本地手工啤酒的味道方面，他則稱：「會儘量釀製本土口味，以童年回憶吸客」。新產品便是富有香港特色的「芒椰奶西」精釀啤酒，主打本土味道。

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記者：李智美