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【經濟不穩】環球經濟壓力增加　Best Buy調低銷售預期

商業 20:21 2022/05/26

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美國消費電子零售商Best Buy公布首季業績，收入比去年減少近10億美元（約78億港元）。(法新社圖片)

美國消費電子零售商Best Buy公布首季業績，收入比去年減少近10億美元（約78億港元），首季同店銷售額下降8%，營業收入下降近40%。主要受環球經濟壓力及戰事影響。

【可持續發展】Bonaqua推首個獨立銷售無招紙樽裝水　一連5日中環設市集宣傳

Best Buy在去年同期的同店銷售增長超過37%，該企分析指，當時就業率反彈，加上仍有社交限制，令顧客將消費意慾投放於家居科技產品上。其行政總裁Corie Barry及首席財務官Matt Bilunas表示，今年首季業績受俄烏戰事、環球通脹及消費者意慾轉移影響，引致銷售偏軟及高出預期的供應鏈成本。

Corie Barry表示，首季同店銷售下降，主要受電腦及家庭影院類別影響。但補充指，在電腦類產品的收入，仍比2020年的水平增加逾30%，而其他家電的零售表現，在去年67%增長基礎上，首季再有3%改善。管理層預期，今年收入為483億美元（約3791億港元）至499億美元（約3916億港元），比早前3月份的預測下調約10億美元（約78億港元）。

強化虛擬銷售多開門店應對變化

管理層預期，隨銷售及庫存環境變化，年內的折扣和促銷活動將增加。Corie Barry提到部分地區的促銷活動達到疫情前水平。而Matt Bilunas亦表示電腦及電視產品於首季有比較大的打折安排。另一方面Best Buy亦會持續改善虛擬渠道銷售服務，在年內多開15間門店，擴展涉足健康科技、美妝類等，應對環境變化。

【FedEx】FedEx攜手Aurora擴大自動駕駛試驗計劃　於美國德州新增商業路線　

責任編輯:王浩賢

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