【The Sandbox】虛擬活動平台 EventX 購入The Sandbox土地 打造元宇宙活動技術支援方案

區塊鏈沙盒遊戲「The Sandbox」虛擬土地在近年掀起了不少討論，的亞洲虛擬活 動科技初創公司 EventX，今日發表題為《EventX 元宇宙及活動趨勢展望 2022》的趨勢報告。報告收集活動主辦方及市場營銷人員對舉辦活動形式的取向，並探討元宇宙為行業帶來的發展機遇。

【虛擬經濟】譚仔慈善NFT「Souper Hero」 白名單活動明天開始 向分店「姐姐」講暗號即送機會卡【下一頁】

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

調查收集了 1,500 位來自各大公司之活動策劃者對日後舉辦活動方式的看法。儘管有 70%受訪者表示在未來 12 個月内有意舉辦混合型（Hybrid Event）或虛擬活動（Virtual Event），亦有超過 80％的市場營銷人員認為在元宇宙舉辦活動可以為其組織的收入帶來正面影響。但卻近一半受訪者表示在舉辦元宇宙活動面對不同程度的技術問題及困難。

【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

因應市場需要，EventX宣布購入區塊鏈沙盒遊戲「The Sandbox」虛擬土地，並推出元宇宙活動技術支援方案，協助活動主辦方把握 Web3 及元宇宙的大趨勢。EventX 行政總裁黃卓琛表示：「隨著混合型工作模式成爲主流，我們相信虛擬或混合活動市場將 會變成疫後新常態，而大衆需要的是更為高端、沉浸式的體驗。EventX 將致力為企業及品牌提供 一站式元宇宙解決方案，協助他們創造一個創新和有效帶來績效的經濟活動，為更多企業開拓數碼 化市場及創造元宇宙商機。」

【有相睇】盈翠半島「樓王」單位低市價沽 放盤逾一年劈價130萬 換樓客開心執平貨【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱