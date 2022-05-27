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【中概股｜業績】寶尊開市升14%　首季經調整純利大跌98%　優化經銷致產品銷售倒退三成

股市 09:27 2022/05/27

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【中概股｜業績】寶尊開市升14%　首季經調整純利大跌98%　優化經銷致產品銷售倒退三成

寶尊 （09991） （美：BZUN）公布，今年首季上季收入19.84億元（人民幣，下同），按年減少1.8%；Non-GAAP經營利潤為470萬元，按年大減93.8%；淨虧損約1.22億元，去年同期為淨利130萬元；Non-GAAP純利120萬元，按年減少98%。寶尊今早港股開市報21.85元，升14.75%。

寶尊電商上季交易總額（GMV）169.97億元，按年增加28.4%；當中經銷GMV為7.64億元，按年減少28.8%，非經銷GMV為246.26億元，按年增加16.0%。當中產品銷售為6.8億元，按年少29.9%，寶尊指產品銷售減少受優化經銷業務影響，導致電子和小家電品類產品銷售放緩。

寶尊主席兼首席執行官仇文彬指，自3月以來，包括寶尊總部所在的上海及全國多個城市都受到疫情影響，實施了嚴格的管控措施，但集團得益於數字運營系統及技術基礎設施、戰略部署的倉庫和不斷擴大的區域服務中心，能夠有效的降低疫情影響。

寶尊首席財務官Arthur Yu指，鑑於宏觀的不確定性，集團將注重運營效率、現金流和成本控制管理。基於穩健資產及強大品牌部署，管理層對長期業務前景和戰略充滿信心。

更多美股新聞，可閱覽【美股焦點】

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

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港股 美股 業績公布 中國概念股 寶尊電商（美：BZUN） 寶尊電商—SW（09991）

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