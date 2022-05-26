【業績｜明報母企】世界華文媒體扭虧賺40萬美元　旗下萬華媒體虧損收窄近三成

▲ 世界華文媒體扭虧賺40萬美元，旗下萬華媒體虧損收窄近三成。

明報母企世界華文媒體 （00685） 公佈截至3月底止全年業績，期內營業額增加5.8%至1.22億美元。公司擁有人應佔溢利為40萬美元，去年同期蝕130.3萬元。

世界華文媒體指，2021/2022財政年度對集團而言為艱辛的12個月，所有業務仍然面對疫情帶來的挑戰，特別是廣告市場及旅遊業的負面影響。然而，隨著集團營運所在市場的經濟活動逐步恢復，其業務自2021年中起開始重回正軌，其後於2022年初Omicron疫情爆發令業務再次遭受打擊，特別是香港再次頒布嚴格社交距離措施，故集團的香港業務受到影響。

萬華媒體除稅前虧損158萬美元

集團又稱，整體業務均有所改善，其中印刷及出版分部以及旅遊分部營業額分別較去年增加5.0%及767.2%。

另外，集團旗下上市附屬公司萬華媒體 （00426） 於香港及台灣出版華文生活時尚雜誌，萬華媒體於期內錄得營業額578.5萬美元，按年減少2.4%。集團解釋，由於奢侈品品牌的廣告收益仍然疲弱，萬華媒體需要利用制訂廣告方案吸納新客戶群。萬華媒體期內除所得稅前虧損，按年收窄28.8%至158萬美元，主要源自持續推行的節省成本措施。

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