【ET開市直擊】恒指兩萬點拉鋸戰　阿里業績勝預期可跟進？（附time code）

早晨，港股上日於兩萬關爭持，收報20116點。今早能否承接美股升勢更上一層樓？阿里巴巴 （09988） 年度業績出爐，上季收入增9%，經調整純利插24%，勝市場預期，阿里ADR高港股14%，績後可否部署跟進？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。立即登入：財經台有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

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01：05 - 美股及外圍市況+港股ADR表現

02：37 - 亞太股市早段市況速報

03：20 - 今晚聯儲局公布美國核心個人消費支出平減指數（PCE） 炒作通脹見頂？

04：01 - 美股兩派睇法極端 熊市跌夠未難定案

05：05 - 美金回落有利美股反彈 美股中長線變數仍大

08：40 - 美股反彈可博科技股？ 要視乎債息有否再回落

09：55 - 港股上日市況速覽+北水盤路

10：48 - 外圍中概股造好 恒指能否企穩50天線成關鍵

13：50 - 宏觀環境變數多 港股仍處於大型上落市

14：54 - 阿里巴巴 （09988） 業績勝預期 惟不提供今個財政年度財務指引

16：40 - 電商及雲業務跟經濟關聯度高 料阿里巴巴 （09988） 前景仍有增長隱憂

21：25 - 百度 （09888） 藉新人工智能業務推動前景 業績佳撐逾20倍估值

23：45 - 百度 （09888） 開市升破50天線 短線跑贏大市

24：25 - 港股開市初段市況速報

25：15 - ET個股推介：中石海 （00857） 供應量偏緊石油股硬淨

29：15 - 港股開市早段市況速報

29：43 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 今年走勢點睇？上望可睇多少？ 無貨現在可入嗎？

31：48 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 205及227元有貨可坐一會？ 未有貨可否現價買入？

34：53 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）重上700美元之上點睇？

36：52 - 觀眾問股：神州 （00861） 點睇？

38：39 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 重蟹貨106元 今轉可以炒幾耐？

40：37 - 觀眾問股：友邦 （01299） 65元有貨已揸過除淨 現沽貨換馬增長股有沒有好選擇？

43：48 - 觀眾問股：中移動 （00941） 已揸過除淨點睇？

45：25 - 觀眾問股：中海油 （00883） 10.9元有貨短線見頂未？ 有沒有機會上衝12元？

45：35 - 觀眾問股：油股有冇推介？ 中海油 （00883） VS 中石油 （00857） ？

48：36 - 觀眾問股：力勁科技 （00558） VS 京東 （09618） 冇貨點揀？

50：50 - 觀眾問股：中海油 （00883） 可跟A股升嗎？

51：40 - 觀眾問股：人仔跌為何中國銀行 （03988） 唔多跌 會否跌穿3元？

53：33 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） VS 美團 （03690） VS京東 （09618） 三選一點揀？

55：13 - 觀眾問股：中信 （00267） 傳統綜合企業可買入嗎？

56：30 - 港股開市初段市況速報

57：10 - 財經日誌提提你

*美股何時見底？重溫《ET財智Talk》利達黃耀宗教路部署策略*