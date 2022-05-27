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【ET開市直擊】恒指兩萬點拉鋸戰　阿里業績勝預期可跟進？（附time code）

股市 11:53 2022/05/27

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早晨，港股上日於兩萬關爭持，收報20116點。今早能否承接美股升勢更上一層樓？阿里巴巴 （09988） 年度業績出爐，上季收入增9%，經調整純利插24%，勝市場預期，阿里ADR高港股14%，績後可否部署跟進？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。立即登入：財經台有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

Time Code
01：05 - 美股及外圍市況+港股ADR表現  
02：37 - 亞太股市早段市況速報
03：20 - 今晚聯儲局公布美國核心個人消費支出平減指數（PCE）  炒作通脹見頂？
04：01 - 美股兩派睇法極端   熊市跌夠未難定案
05：05 - 美金回落有利美股反彈    美股中長線變數仍大 
08：40 - 美股反彈可博科技股？   要視乎債息有否再回落
09：55 - 港股上日市況速覽+北水盤路
10：48 - 外圍中概股造好   恒指能否企穩50天線成關鍵
13：50 - 宏觀環境變數多   港股仍處於大型上落市
14：54 - 阿里巴巴 （09988） 業績勝預期   惟不提供今個財政年度財務指引
16：40 - 電商及雲業務跟經濟關聯度高   料阿里巴巴 （09988） 前景仍有增長隱憂  
21：25 - 百度 （09888） 藉新人工智能業務推動前景   業績佳撐逾20倍估值
23：45 - 百度 （09888） 開市升破50天線    短線跑贏大市
24：25 - 港股開市初段市況速報  
25：15 - ET個股推介：中石海 （00857） 　供應量偏緊石油股硬淨　　   
29：15 - 港股開市早段市況速報
29：43 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 今年走勢點睇？上望可睇多少？ 無貨現在可入嗎？
31：48 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 205及227元有貨可坐一會？ 未有貨可否現價買入？
34：53 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）重上700美元之上點睇？
36：52 - 觀眾問股：神州 （00861） 點睇？
38：39 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 重蟹貨106元　今轉可以炒幾耐？
40：37 - 觀眾問股：友邦 （01299） 65元有貨已揸過除淨　現沽貨換馬增長股有沒有好選擇？
43：48 - 觀眾問股：中移動 （00941） 已揸過除淨點睇？
45：25 - 觀眾問股：中海油 （00883） 10.9元有貨短線見頂未？ 有沒有機會上衝12元？
45：35 - 觀眾問股：油股有冇推介？  中海油 （00883） VS 中石油 （00857）
48：36 - 觀眾問股：力勁科技 （00558） VS 京東 （09618） 冇貨點揀？
50：50 - 觀眾問股：中海油 （00883） 可跟A股升嗎？
51：40 - 觀眾問股：人仔跌為何中國銀行 （03988） 唔多跌　會否跌穿3元？
53：33 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） VS 美團 （03690） VS京東 （09618） 三選一點揀？
55：13 - 觀眾問股：中信 （00267） 傳統綜合企業可買入嗎？
56：30 - 港股開市初段市況速報
57：10 - 財經日誌提提你

*美股何時見底？重溫《ET財智Talk》利達黃耀宗教路部署策略*

 

欄名 : ET開市直擊

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