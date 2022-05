【ET開市直擊】恒指兩萬點拉鋸戰　阿里業績勝預期可跟進？（附time code）

早晨,港股上日於兩萬關爭持,收報20116點。今早能否承接美股升勢更上一層樓?阿里巴巴 (09988) 年度業績出爐,上季收入增9%,經調整純利插24%,勝市場預期,阿里ADR高港股14%,績後可否部署跟進?中薇證券研究部董事黃偉豪(Ravi)今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。立即登入:財經台有股票疑難,歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問;或在本節目留言區講低你的問題。

Time Code

01:05 - 美股及外圍市況+港股ADR表現

02:37 - 亞太股市早段市況速報

03:20 - 今晚聯儲局公布美國核心個人消費支出平減指數(PCE) 炒作通脹見頂?

04:01 - 美股兩派睇法極端 熊市跌夠未難定案

05:05 - 美金回落有利美股反彈 美股中長線變數仍大

08:40 - 美股反彈可博科技股? 要視乎債息有否再回落

09:55 - 港股上日市況速覽+北水盤路

10:48 - 外圍中概股造好 恒指能否企穩50天線成關鍵

13:50 - 宏觀環境變數多 港股仍處於大型上落市

14:54 - 阿里巴巴 (09988) 業績勝預期 惟不提供今個財政年度財務指引

16:40 - 電商及雲業務跟經濟關聯度高 料阿里巴巴 (09988) 前景仍有增長隱憂

21:25 - 百度 (09888) 藉新人工智能業務推動前景 業績佳撐逾20倍估值

23:45 - 百度 (09888) 開市升破50天線 短線跑贏大市

24:25 - 港股開市初段市況速報

25:15 - ET個股推介:中石海 (00857) 供應量偏緊石油股硬淨

29:15 - 港股開市早段市況速報

29:43 - 觀眾問股:騰訊 (00700) 今年走勢點睇?上望可睇多少? 無貨現在可入嗎?

31:48 - 觀眾問股:比亞迪 (01211) 205及227元有貨可坐一會? 未有貨可否現價買入?

34:53 - 觀眾問股:Tesla(TSLA.US)重上700美元之上點睇?

36:52 - 觀眾問股:神州 (00861) 點睇?

38:39 - 觀眾問股:阿里巴巴 (09988) 重蟹貨106元 今轉可以炒幾耐?

40:37 - 觀眾問股:友邦 (01299) 65元有貨已揸過除淨 現沽貨換馬增長股有沒有好選擇?

43:48 - 觀眾問股:中移動 (00941) 已揸過除淨點睇?

45:25 - 觀眾問股:中海油 (00883) 10.9元有貨短線見頂未? 有沒有機會上衝12元?

45:35 - 觀眾問股:油股有冇推介? 中海油 (00883) VS 中石油 (00857) ?

48:36 - 觀眾問股:力勁科技 (00558) VS 京東 (09618) 冇貨點揀?

50:50 - 觀眾問股:中海油 (00883) 可跟A股升嗎?

51:40 - 觀眾問股:人仔跌為何中國銀行 (03988) 唔多跌 會否跌穿3元?

53:33 - 觀眾問股:阿里巴巴 (09988) VS 美團 (03690) VS京東 (09618) 三選一點揀?

55:13 - 觀眾問股:中信 (00267) 傳統綜合企業可買入嗎?

56:30 - 港股開市初段市況速報

57:10 - 財經日誌提提你

