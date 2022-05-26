【可持續發展】Bonaqua推首個獨立銷售無招紙樽裝水　一連5日中環設市集宣傳

可持續發展的理念近年備受關注，大企業正在致力實踐。可口可樂旗下樽裝水品牌Bonaqua公布，在香港推出全球首個獨立銷售，並沒有招紙的樽裝礦物質水，而這產品下一步將於台灣推出這項產品。

新產品以激光刻印資料在膠樽，並在樽蓋印上銷售條碼。可口可樂公司港澳台及蒙古區業務副總裁華威添（Tim Warwick）表示，我們一直努力減少消費者使用塑膠，例如將膠樽的塑膠成份減少50%以上。

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去年沒有招紙的樽裝水，只有能整箱購買，無疑局限了接觸的客群。但他直言，減少使用塑膠的同時，需要確保遵守所有政府法規，提供銷售產品所需的一切。而過去花費大量的時間，尋求這解決的方案，甚至或高於投放的資金。

為了持續實現並擴大可持續發展，該品牌在香港各區的指定地點，提供斟水機，讓用家自行以樽樽斟水，以及有逾百個回收箱、大埔的塑膠回收站，讓客人更方便進行膠樽回收，以及使用自己的膠樽買水。

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企實踐可持續概念，更需要有效的宣傳。Bonaqua首次舉辦環保市集，由5月26日至30日期間，一連5天於中環街市一樓Steam Hub舉行。參加者可於現場參加即場報名的環保工作坊，體驗環保回收概念和可持續生活模式。

場內有4個環保工作坊，均由本地藝術家策劃，發掘環保物料於手工藝品、藝術和時尚中的潛在價值。當中，有藝術家指，將物料應用在環保袋上，皆因該物質更堅挺，與過去使用的柔軟物料相比，製作時使用材料更少，較為環保。

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記者：馬意文