【一家四口】開關在即 兌定日圓等開關？！

「日本快開關了！」這句話最近不斷流傳於日本旅遊業界人士中。原本大家以為3月尾，日本首相岸田文雄會宣布這重要消息，可是願望再一次落空。過去「日本開關」一直都是「只聞樓梯響」，但筆者與幾位旅遊業相關人士相談過，發現日本政府很可能已經有確實開關的時間表，只是等待適當時候才公布而已。

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數月內或會開關

先說第一位「知情人士」，他是日本導遊牌照的高級考官－-西城先生。他說過去2年，不少有牌照的導遊已轉行，有些在餐廳工作，有些在超市當收銀員。由於疫情，報考導遊牌照人士也受到影響，西城監考的次數也寥寥無幾。但自今年2月開始，他接到新任務，就是要開始重新規劃，他要到九州其他地方的試場監考，時間由今年4月開始。他說這代表導遊牌照考試已回復正常。

由於原先導遊人手已散，現在需要再次找新血補充，所以政府決定增加考試次數去填補流失。另外，西城說有位朋友，原在機場負責接待海外遊客的兼職員工，最近也收到當局問她的上班時間可能性，因為他們要準備編製新更表。具體時間他們沒說清楚，但表示應是「未來數月內」。

空手道比武大會

第二位是空手道教練--島田先生。沖繩是空手道發源地，去年東京奧運空手道金牌得主--喜友名諒，也是沖繩出身。沖繩政府在今年8月1至9日，於沖繩縣立武道館舉行《第2回沖繩空手世界大會》，滙集全球空手道高手進行比賽和表演。島田教練負責大會國際選手聯絡，他表示去年日本累積舉辦東京奧運經驗，可能會沿用東奧的入境要求去處理今次盛事，即要提交PCR測試陰性結果、疫苗護照，及在酒店隔離3至7天。

島田說，距離大會舉行日子只有5個月，現已進入最後準備階段，暫時仍未收到要取消的消息，所以大家都覺得勢在必行。現時只等政府決定，對海外選手發出「旅遊簽證」還是「文化交流簽證」。如果是「旅遊簽證」，這意味很大機會日本會在今年夏天前正式開關。

最後一位是喬治先生，上周筆者訪問過他，酒店如何由接待海外遊客變成日本內循環的成功例子。昨日他說，沖繩縣政府近月不斷舉行旅遊業的研討會，正是找來業界去探討重啟海關後的旅遊業新動向，看看政府可以如何更進一步支持業界去修復這個癱瘓2年多的市場。他說政府近日表現積極，看來應該是有重要政策發布的日子近了。

其實筆者過去也收過「消息人士」報料，也有不少「預測開關日子」來了，又去了。今次雖未有「官方」消息，卻在業界幾個不同範疇同時得到同步及相關性高的消息，這反而令我相信日本開關的日子不遠了！大家是否要趁機找換近期低潮的日圓呢？！

撰文：岑皓軒

英國倫敦帝國學院工程學士，前金融機構投資經理，崇尚自由快活主義，著有《劈炮吾撈》、《佔領資產》、《全家變泰》、《放養孩子－育出自學力》及香港電台《大城小事》節目主持。

＊以上內容輯錄自第754期《一家四口 離家出走》

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責任編輯：羅浩濂