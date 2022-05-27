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俄媒嘲英國陷生活成本危機 為支持烏克蘭食惡果

環球社會熱點 09:05 2022/05/27

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英國民眾面臨嚴重生活成本危機，導致當地民怨沸騰。親普京的俄羅斯電視頻道Tsargrad TV最近發表文章，指英國等西方國家為支持烏克蘭、向俄羅斯實施經濟制裁，英國如今陷入生活成生危機是自食其果。

世銀行長警告 俄烏戰爭恐釀環球經濟衰退 【下一頁】

與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）有密切關係的商人馬洛費耶夫（Konstantin Malofeev）持有的Tsargrad TV，周一（23日）公布一篇標題為「寒冷、飢餓、自相殘殺： 倫敦誤墮烏克蘭陷阱」的文章，並配以兩個原始人與英國國旗的相片。

文中指歐洲物價飆升，很多人憂慮出現糧食危機，但英國政客只顧關注烏克蘭問題，逼使民眾要自行為飢餓做準備，又稱英國部分城市因出現糧食短缺，已進入緊急狀態。

文章又聲稱，俄羅斯及白俄羅斯是全球最大的食品及化肥供應商，英國等西方國家為支持烏克蘭，對俄羅斯實施經濟制裁是自食其果，破壞供應鏈的行為只會讓民眾挨餓。

    點擊圖片放大
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英財相料向能源商徵暴利稅 補貼英國家庭 【下一頁】

另外，文章亦批評英國政客只會「空口說白話」，聲稱留意局勢變化但毫不作為。直至缺乏糧食後，他們才會採取實質行動，形容西方民眾出現「人食人」只是時間問題。

文章警告對烏軍事行動可能導致全球糧食產量減少約20%，雖然普京最後或只能奪取烏東部分領土，但行動打破歐洲多年穩定，亦會達到普京的目標。

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責任編輯：郭麗明

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