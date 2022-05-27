【航天科技】波音星際飛機Starliner完成太空任務　降落美國新墨西哥州

▲ 波音公司（The Boeing Company）的星際客機Starliner首次完成航天任務，今（26日）成功降落在美國新墨西哥州的白沙太空場。（法新社資料圖片）

航天科技日新月異，航天業巨頭波音公司（The Boeing Company）的星際客機Starliner首次完成航天任務，向國際太空站運送大量補給後，今（26日）成功降落在美國新墨西哥州的白沙太空場（White Sands Space Harbor）。

星際飛機Starliner於上周四（19日） 發射，周五（20日）與國際太空站對接，留守在太空站的太空人從內部卸下食物和其他必需品，並親自檢查其系統。完成任務後，Starliner今脫離國際太空站，抛棄提供動力及推進力的服務艙，調整隔熱罩去承受大氣壓力，然後安全降落。

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據外媒《TechCrunch》報道，Starliner起飛期間曾出現故障，兩個推進器因壓力問題而停止運作，31分鐘後成功到達預定軌道。但除此問題外，飛行過程一切順利。TechCrunch亦認爲，只要波音公司能説服美國宇航局已解決推進器問題，將提高Starliner未來發展機會。

事實上，Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索公司SpaceX比波音公司更快完成太空任務，美國航天局現時依靠天龍號太空船（SpaceX Dragon）定期前往國際太空站。對於波音來說，這次完成太空任務是一個重要的里程碑，意味著Starliner未來有機會把太空人送往國際太空站。

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責任編輯：吳嘉雯

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