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【三星動向】三星預留2.7兆元發展創科　推動AI、生物科技發展

科技 19:24 2022/05/26

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近日，Samsung宣布將預留356億美元（約2.7兆港元），推動人工智能、生物科技和半導體技術發展。（法新社資料圖片）

提起三星（Samsung），大眾也會不自覺聯想起智能電話及電視等電子產品。但隨人工智能、生物科技和半導體市場發展成熟，不少科企也開始插足相關產業。近日，Samsung宣布將預留356億美元（約2.7兆港元），推動以上三項技術發展。

【Google摺機】Google摺機發布日再度推遲　明年春季才面世？

據外媒《Engadget》報道，Samsung表示為尋找更長遠的潛力投資，因此決定於2026年前，撥款356億美元（約2.7兆港元）發展人工智能、生物科技和半導體領域。

韓媒消息指，Samsung將利用撥款加強芯片製作研發和技術工藝，昐能追趕上台積電（TMSC）的發展步伐。同時，Samsung也會著手研發用於超級電腦、機械人和人工智能（AI）的先進芯片，另外計劃也包括6G技術的開發。

有指這將會是Samsung史上涉及最大金額的投資項目，並預計該發展項目會創造100萬個職位，另外為物料供應商創造數十萬個職位。

【智能手機】Motorola 7月推出新手機Frontier　搭載2億像素三星鏡頭

【VR眼鏡】Apple VR眼鏡即將發表　傾向獨立運作不帶基站

責任編輯：文睿

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