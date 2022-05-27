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【理財智慧】安聯美國分公司被罰 未來十年不得在美國提供投資服務 安聯基金仲買唔買得過?

理財智慧 00:11 2022/05/27

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如果有留意基金的新聞，都會知道安聯環球投資的美國分公司最近被爆出造假弊案，被揭發旗下的私募基金造假，包括包括提供不實資訊、錯估風險等，最終與美國司法部門達成和解和接受懲處。雖然出事的基金未有在港發售，但安聯的基金在亞洲地區都有不少的支持者，是次事件對於投資者有沒有影響?

同場加映:【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

事件起因
安聯環球投資旗下的美國分公司在美國銷售一款名為「Structured Alpha」的私募基金，被揭發在表現造假、隱瞞虧損等。根據有關當局的起訴書指出，安聯前結構商品投資長Gregoire Tournant與同事共同詐欺投資人，據知有10萬名投資者受害。在起訴書中，除了基金經理涉嫌欺騙投資者外，也指安聯未有盡控管風險的責任。最終需要向投資人賠償投資金額，也需要支付罰款達十億美元，被禁止未來十年在美國銷售基金。

安聯收益成長基金
安聯收益成長基金算是在香港一隻常賣的派息基金產品，不論在銀行層面和保險公司層面，都是派息基金的首選。如果以派息基金而言，前幾年比較熱賣的派息基金大多都亞洲或中國高息債券基金，但近年受到大陸公司債務危機影響，開始轉賣具派息功能的安聯收益成長基金，現時每年有超過8.2% 回報。

只限個別事件
在美國證監會公告中，只是對涉事的基金經理作出懲處，也指出除了團隊外，其他人士對於是次行為並不知悉。同時，Structured Alpha為私募基金，也在香港未有發售，只限具認可的專業投資者才可購買。相反，在亞洲地區熱賣的安聯收益成長基金為公募基金，在投資者要求和監管都較嚴格，同時只是美國分公司的行為，對於其他地區的安聯未有重有影響。

盡職控制風險

在起訴書中，都指出安聯公司未有做好風險管理的工作，而安聯在亞洲地區都有自己的分公司，也要跟隨在香港的監管機構不定會報告基金表現。事件後，相信安聯總公司日後在控制風險方面會更小心，特別是今次事後各地的政府都對於安聯有「特別的關心」，日後勢必在風險管理上更嚴厲，對於投資者可能是好事。

慎重投資
在今次事件的影響下，一定對於「安聯」的聲譽有影響，據知在事發後，安聯也派員前往銀行與保險公司去解釋事件。對於安聯而言，最大懲罰是未來十年在美國不可以進行基金銷售行為，因此對於「本多終勝」基金一定有負面影響；預計安聯也會重心放在亞洲市場，可能為了吸引投資者，會提高派息比例，以增加融資機會。

 

同場加映:【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

 

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責任編輯：陳佳恩

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