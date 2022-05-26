【MPF】積金評級：5月平均每人蝕逾5900元　今年累計虧損超過34200元

▲ 積金評級：5月平均每人蝕逾5900元 累計虧損則超過34200元

積金評級指，5月份強積金投資虧損估算約為270億港元，強積金總資產已連續第5個月下跌，估算今年至今強積金累計投資虧損約1570億港元。積金評級估計，5月份平均每名強積金成員虧損超過5900港元，今年以來累計虧損則超過34200港元。

積金評級估算，至5月底強積金總資產將下跌至約1.048萬億港元，相等於每名強積金成員平均賬戶結餘下跌至約22.85萬港元，與2021年6月高位的26.89萬港元比較，下跌約40400港元。

傳統資產難獲理想回報

積金評級主席叢川普指出，傳統金融資產在通脹及息口飆升的時期，可能難以獲得理想回報，但積金局對eMPF及可持續投資的承諾，可能會為成員提供一些保障，使成員免受傳統股票及債券市場下跌的影響。

積金局稱，留意到不時有機構定期發表強積金季度甚或 1個月的短期表現報告。該局瞭解強積金計劃成員關注強積金的投資表現，但每個計劃成員的情況及需要各有不同，其強積金投資按照不同階段和風險承受能力而作出不同的投資選擇， 故不宜以個別報告或指數一概而論。

積金局重申， 強積金乃跨越30、40年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動，更切忌試圖捕捉市況，以免得不償失 。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

相關文章:

【MPF】MPF今年急跌11% 人均供款慘蝕2.9萬

【MPF】打工仔MPF人均供款首4月蝕2.7萬 經營者收費再惹關注

【MPF】駿隆：強積金成員4月約有13億港元資金流入股票市場基金