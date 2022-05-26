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【業績｜彈珠機】DYNAM JAPAN：日圓波動對業務影響不大　疫情無阻年輕客群光顧彈珠機　

股市 19:51 2022/05/26

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Dynam Japan全年業績記者會， 螢幕為行政總裁Dynam Japan總裁Makoto SAKAMOTO、左為高級經理Kenneth Ng 、中為行政人員勝田久男以及右為口譯員Martin Chan（梁偉榮攝）

Dynam Japan （06889） 昨公布全年業績，隨日圓滙價下跌，實際收入和純利折合成港元後按年減少，令人關注日圓波動會否影響集團資金營運。Dynam Japan管理層指出，彈珠機和遊戲館業務主要集中於日本，因此未有影響，而飛機租貸屬長遠業務，海外影像角子機則佔集團業務比重不大，因此日圓波動影響不大。

為吸年輕客群多以社交媒體宣傳

Dynam Japan管理層稱，東京今年新冠感染數字達高峰，未有與彈珠機收入掛鉤，遊戲玩家未有減少。集團指，雖然第六波新冠疫情更嚴峻，但年輕客群較年長客群更樂意在疫情下光顧彈珠機業務，因此集團業務能恢復至疫情前約8成水平。為鞏固和吸納年輕客群，Dynam Japan會持續於社交媒體如Twitter 和Youtube上宣傳，令年輕人了解公司業務。

日本恢復外國旅客入境【下一頁】

Dynam Japan指，遊戲館數量減少5間純屬業務調整，新財年至今已新設2間遊戲館，因此遊戲館數量減並非經營不善。飛機租貸方面，亦未有實際購買計劃或增加數量。至於海外影像角子機方面，澳門業務受疫情影響仍未恢復，日後或改以線上或社交媒體模式繼續營運。

相關文章：【業績｜彈珠機】DYNAM JAPAN開市升0.45%　全年盈利回升逾1倍、股息率受累日圓貶值　收入料需數年才重返疫情前

【業績︱彈珠機】DYNAM JAPAN：彈珠機業務回復至疫情前7至8成水平　仍待澳門賭場復甦

【業績｜彈珠機】DYNAM JAPAN中期純利勁升近4倍　受惠彈珠機館減少停業

港股 日本 遊戲 DYNAM JAPAN（06889）

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