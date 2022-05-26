【King談樓市】大市日日蝕？計清風險 務求一撃即中

本港第五波疫情嚴峻，經濟停頓失業率上升，俄烏衝突未止，美國4年來再度加息，年初至今壞消息不斷，無論大家打開報章還是看電視，標題都離不開一大堆負面消息，如「首季蝕讓130宗」、「持貨不足6年蝕近340萬」、「新盤交投大挫八成」等，一看標題的確嚇人，但這些報導是否真的反映市場實況呢？又會否影響了大家最終入市的決定呢？

同場加映：【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

傳媒之道 吸睛標題

筆者除了是一位物業投資講師外，還擔任電視電台地產節目主持、報章雜誌專欄作家，勉強都算是半個傳媒人，亦深明做傳媒之道，只要讀者今期想看甚麼，他們就報導甚麼，愈「吸睛」愈好。因此，在樓市升時傳媒便會一窩蜂寫「天天破頂」，在樓市跌時就會一面倒報「日日蝕讓」，但是否真的能反映市況並不重要。

就像以上標題「首季蝕讓130宗」，好像很多業主要蝕錢賣樓，但相對同期二手住宅買賣成交約7,500宗計，佔比只是1.7％，而事實是有「98%業主賺錢離場」，但傳媒在淡市時絕不會以此標題作報導。

又例如「持貨不足6年蝕近340萬」這標題，相信讀者看後會感到非常震撼，所說的屋苑就是紅磡半新盤維港星岸，原業主於2016年10月以2,188萬元買入，近日以1,850萬元賣出，足足蝕了15%，但他的損失不是因跌市問題，而是因他投資失誤買錯新盤而導致，如業主在同一時間買入其附近的二手樓盤如海濱南岸或海逸豪園的話，今天最少升了15%至20%。

思路清晰 一擊即中

然而，一些首置客或經驗不多的投資者，就會被這些以偏概全的報道影響，好市時就覺得今日不買明日會更貴，他們就會不惜以高價追貨增加風險，在跌市時就覺得市況差，樓價還會跌，遲些買都未遲，這可能會錯失入市良機。

無論你買樓自用或投資，都是人生的一個非常重要的決定，要投入的資金亦非常龐大，因此你不能只看新聞就以為十分了解市場，更不要被那些似是而非的新聞，影響你入市的判斷，必須要走入市場才能真正了解市場，更要有獨立思考才能作出正確決定。

成功的投資者往往會做出與市場相反的行為，作為投資者之一的筆者，當市況熾熱時會十分克制忍手，不會貿然出擊，相反要不斷累積彈藥靜待時機來臨，而這一等隨時要等3、5年，但在市況差大跌時，就會盤算彈藥，計清風險，瞄準目標，務求做到一擊即中！

撰文：King Sir 葉景強

香港按揭轉介創辦人兼資深物業投資者

＊以上內容輯錄自第754期《King談樓市》

【King談樓市】樓價觸底 疫情成下挫主因【下一頁】

【消委會測試】近九成香腸高鈉半數高脂 只有四款合格 10元巴西雞肉腸獲高評分【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂