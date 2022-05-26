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【Twitter收購】前CEO多爾西、私募基金德班離開董事會 馬斯克收購Twitter個人出資額 多增62.5億美元

環球政經 16:03 2022/05/26

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據外媒引述，在美國時間周三，Twitter創辦人兼前行政總裁多爾西（Jack Dorsey）及其私募基金Silver Lake聯席行政總裁德班（Egon Durban）同日表示離開董事會。 另外，收購社交媒體平台Twitter的計劃有進展。特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）收購社交網體Twitter的交易，馬斯克將個人出資額增加多62.5億美元，總出資額達335億美元。

報道指，馬斯克正與多爾西和其他投資者商討融資安排以完成有關交易。馬斯克並正與多爾西等股東磋商融資安排，以完成交易。多爾西在周三辭去了該公司董事會職務，此舉按原定計劃進行，而Twitter最初在去年11月宣布，多爾西將在公司2022年股東大會上任期屆滿時退出董事會，隨著多爾西離開，Twitter的所有創始人現在都與其劃清了關係。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

同日，在Twitter股東周年大會上，投票結果令德班未能獲得足夠支持票連任董事。Twitter發言人確認，德班已提出請辭，但董事會未決定是否接納。 

另外，馬斯克將個人出資額加碼至335億美元，刺激Twitter股價上升。馬斯克上月與Twitter達成收購協議，收購價為440億美元。美國證券監管公告指出，馬斯克承諾在收購Twitter過程中，其個人出資額將增加62.5億元，放棄了用與Tesla股票掛鉤的抵押貸款作為其收購Twitter提供部分資金的計劃，使收購計劃的股權融資規模增加至335億元。

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

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責任編輯：龍紀瑩

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