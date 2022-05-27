摩納哥王妃首披健康狀況 坦言仍感脆弱及痛苦

摩納哥的夏琳王妃去年秋季宣布，因健康問題需要休養，直至上月才出席私人復活節活動。夏琳近日接受訪問，首度披露自己的情況，坦誠康復之路依然漫長。夏琳為養病已離開摩納哥近一年時間，她亦在訪問中否認移居瑞士等傳聞，指對回歸摩納哥感到高興。

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現年44歲的夏琳（Princess Charlene）近日接受訪問，首次談及自身健康狀況。夏琳表示決心抵抗疾病，但承認康復之路十分漫長、艱難且痛苦。夏琳亦坦言，現時健康狀況依然脆弱（fragile），不想操之過急。

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夏琳為養病曾回到家鄉南非生活近1年時間，並曾入住一間瑞士診所。外界一度傳言她和現年64歲的丈夫阿爾貝二世（Prince Albert II）離婚，及永久移居瑞士。夏琳直接否認消息，表示很高興回到摩納哥和家人一起，並對有媒體散布關於自己生活及婚姻的謠言感到遺憾。

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早前有媒體報道指，夏琳和阿爾貝二世簽署一份保密協議。阿爾貝二世需每年向她支付逾1,000萬英鎊（約9,895萬港元），以要求她履行王室公務。夏琳則形容丈夫是自己的保護者（protector），正盡一切努力保護她及兩人的子女。

夏琳亦在訪問中談及一對現年7歲的雙胞胎兒女，指自己現將精力集中在子女、丈夫和健康上，強調上述所有是她的首要任務。她亦透露，女兒Gabriella 周二（24日）參加舞台表演時，絲毫不見緊張反覺興奮。

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責任編輯：李俊儀