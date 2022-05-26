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【德州槍擊】目擊者批警方無立即入校園 1小時後才擊斃槍手

環球社會熱點 18:23 2022/05/26

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美國德州周二（24日）發生嚴重校園槍撃案，導致19名兒童及2名教師死亡。德州當局表示，槍手拉莫斯將自己反鎖在課室內，警方難以進入，直至槍撃案發生1小時後才擊斃他。有目擊者批評，聲稱警方當時未有立即進入校園。

槍手被指性格孤僻 母否認兒子有暴力傾向 【下一頁】

德州當局指，槍手拉莫斯（Salvador Ramos）進入Robb小學（Robb elementary school）後，將自己反鎖在課室，向課室內的學生及教師開槍，全數師生無一生還。公共安全部主管麥克勞（Steven McCraw）周三（26日）指，槍撃案發生40分鐘至1小時，警方才能成功進入課室撃斃拉莫斯。

美國邊境巡邏隊（Border Patrol）隊長奧爾蒂斯事後讚揚數十名邊境巡邏隊隊員，指他們毫不猶豫撃斃兇徒，迅速進入課室控制情況。

德州州長不提收緊槍管 反倡關心青少年心智問題 【下一頁】

但不少目擊者批評，警方當時在小學門外顯得相當猶豫，未有立即進入校園。居民卡蘭薩（Juan Carranza）向外媒表示，有一名女子呼喊要求警方進入學校、惟警方沒有理會女子，未有立即闖進校園營救。

卡薩雷斯（Javier Cazares ）的女兒不幸在槍擊案中喪生，他表示對警方不作為感到十分沮喪，當時甚至有意與其他在場人士一起進入校園。

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責任編輯：郭麗明

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