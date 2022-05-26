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【疫後新常態】思科發表混合工作調查 82%本地受訪打工仔表示 不受地點限制工作使他們更快樂

理財智慧 22:23 2022/05/26

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思科全新《2022思科全球混合工作調查》發現，混合工作有助改善世界各地員工的身心健康、工作生活平衡及工作表現。雖然企業能夠得益於員工更高的生產力，但企業仍需更努力建立包容的文化，並充分融入混合工作模式，以提高對此新型工作模式的準備程度，以及豐富員工體驗。

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調查顯示，在混合工作下，6成香港員工深信他們的工作質素得到改善。近一半員工（49%）認為他們的生產力得到提升。然而，只有6分之1（16%）員工認為他們的企業為混合工作未來做足準備。

思科調查評估了混合工作對5大健康範疇的影響——情感、財務、精神、身體和社會幸福感——超過4分之3香港受訪者（78%）表示混合和遙距辦公成功改善他們各方面的健康。

遠離辦公室改善了81%香港員工的工作生活平衡，當中的原因包括更靈活的辦公安排（62%）及大幅減少或完全節省交通時間（47%）。3分之2員工（66%）在家辦公能夠每周節省至少4小時，近4分之1（24%）受訪者每周能夠節省8小時或以上。

混合和遙距辦公亦提高了社會幸福感，絕大多數受訪者（72%）表示遙距辦公改善了家庭關係，一半（50%）受訪者表示與朋友的關係更為緊密。

調查期間，由於遙距辦公可節省開支，超過8成（83%）香港受訪者認為他們的財務狀況得到改善。他們平均每周節省的費用略高於1,100元（144美元），1年約為58,400元（7,488美元）。相同比例的受訪者將飲食和娛樂（81%）及交通（81%）列為他們節省最多的領域。開支的減少有助留住人才，64%受訪者表示他們在考慮更換工作時，會將所節省的開支納入考慮。

此外，接近3分之2（64%）香港受訪者認為他們的身體狀況隨著遙距辦公得到改善。7成（73%）受訪者在遙距辦公時有更多運動。在飲食習慣方面有相近比例，76%受訪者表示混合工作對他們的飲食習慣有正面影響。

【職場熱話】疫情慘被解僱 連見兩份工皆無回音 港爸要供樓養家感壓力大【下一頁

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由於身心健康各方面得到改善，絕大多數（82%）香港員工表示能夠隨處工作使他們更快樂。近一半員工（45%）表示，混合工作有助於減低他們的壓力水平。大約4分之1（24%）員工認為混合工作模式更輕鬆，工作環境壓力更小，而33%員工將壓力減少歸因於混合工作安排所提供更高的靈活度。

 思科大中華區副總裁暨香港及澳門總經理莊銓盛表示：「混合工作的成功實施涉及靈活度，以及企業是否願意聆聽員工所期望的工作方式。混合工作的好處顯而易見，我們的調查顯示，81%受訪者希望在未來採用遙距和在辦公室工作的混合工作模式。企業需要意識到未來的工作模式是混合的，而且這是留住人才的關鍵，為此企業需要在此前做很多準備工作以適應這種工作模式。企業領導需要認知到混合工作模式已成不可逆的趨勢，因此他們在科技及職場策略方面必須進行更深入、更一致的投資，以使團隊能夠在任何場所工作，助企業在未來全新的混合工作環境中大展鴻圖。」

【延伸閱讀】【職場調查】微軟發表《工作趨勢指數》報告 指引企業領袖應對混合辦公模式轉變

【延伸閱讀】【職場調查】研究預計混合工作模式今年起大幅普及 每位僱員助企業平均每年省8.6萬元

不同的工作方式如何影響企業包容度和員工參與度存在不確定性。超過一半香港受訪者表示，與兼行辦公室工作和遙距工作的人相比，採取完全遙距工作的團隊成員，與同事（56%）和公司（53%）交流面臨挑戰。此外，調查亦發現，信任是企業管理的一個關鍵因素——59%受訪者認為他們的領導信任他們於遙距工作時能維持成效。同樣，54%受訪者認為他們能夠信任遙距工作的同事。

這些發現強調在混合工作下，大眾需要企業擁有包容的文化。66%香港受訪者表示他們所在的公司需要重新思考其文化及思維方式，使混合工作真正具有包容度。

同時，科技將仍然是未來實現日益多樣化及分散的工作團隊的關鍵。近6成（59%）香港受訪者認為經常出現連接問題會影響並限制遙距工作者的工作。因此，84%受訪者表示網絡基礎設施對於無縫地在家辦公體驗至關重要，但只有64%受訪者表示他們的公司目前配備合適的網絡基礎設施。

接近4分之3（71%）受訪者認為網絡安全對於混合工作的安全至關重要，但只有不到3分之2（62%）受訪者表示他們的企業目前擁有合適的能力及指引。僅64%受訪者認為公司的所有員工都了解混合工作所涉及的網絡風險，而63%受訪者認為企業領導熟悉這些風險。

思科亞太、日本和大中華區人才與社區高級總監Anupam Trehann表示：「毋庸置疑地，混合工作將繼續存在，而且理由充分，因為員工和企業從各方面都感受到混合工作的實際好處，包括改善整體員工福祉，以及提高生產力和工作績效。然而，要充分利用混合工作未來所帶來的機會，企業還需要做更多工作，特別要建立一個包容的文化、提供渠道讓員工參與策略工作、部署技術基礎設施等，使企業亦能與員工一樣，充分準備好混合工作模式。」

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責任編輯：嚴浩文

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