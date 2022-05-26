【德州槍擊】州長不提收緊槍管 反倡關心青少年心智問題

美國德州發生校園大型槍擊事件，再次激發美國國內對槍械管制的討論。州長阿博特出席記者會時被問及，如何防止同類事件再次發生，他一如以往不提收緊槍管，只承諾持續尋求解決辦法，並指今次是青少年精神健康問題，呼籲增加相應資源。

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德州州長阿博特（Greg Abbott）周三（25日）出席槍擊案記者會時，再次譴責事件是「無理犯罪」（senseless crime），更指情況原本可能更惡劣。美媒指阿博特在位7年半內已發生6宗重大槍擊，每次他只有譴責，一直不願提出收緊槍管。

同時，阿博特重申反對收緊槍管，指不少城市及州分即使有收緊，但槍擊案仍然頻繁發生，直指收緊槍管非解決方法。阿博特承諾，會持續商討所有潛在辦法，讓學校變得更安全。

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阿博特在記者會上未提槍手拉莫斯（Salvado Ramos）年僅18歲，便可以購買半自動步槍一事，反暗示是精神健康問題導致槍手變暴力，呼籲增加醫療資源應對。阿博特亦承認，事前當局並無任何資料足以把拉莫斯列為威脅，稱今次事件難以防止。

同場，將代表民主黨競選德州州長的奧羅克（Beto O'Rourke）則怒斥阿博特，批評他無作為才釀成慘劇，直言再不改變槍擊案會持續發生。阿博特亦有聆聽對方意見，並在事後再次呼籲民眾團結。

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責任編輯：吳漢培